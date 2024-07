Tyran de Lattibeaudiere rempile en Pologne, direction Start Lublin

Tyran De Lattibeaudiere (2,02 m, 33 ans), ailier-fort jamaïcain ayant déjà évolué six saisons en France, rempile en Pologne pour la saison 2024-2025.

Après une pige au Mans en début de saison dernière, avec qui il s’était montré performant en Betclic ÉLITE et en Ligue des Champions (BCL) avec Le Mans (9,5 points, 3,9 rebonds et 1,3 passe décisive en 13 rencontres), Tyran de Lattibeaudiere s’était envolé à Taiwan en janvier 2024 avant de rejoindre la Pologne et le Legia Varsovie dès le mois de mars 2024.

Auteur de 9,8 points et 4,8 rebonds en 11 matches de saison régulière avec le Legia Varsovie, Tyran évoluera la saison prochaine au Start Lublin. Il est le premier joueur étranger à s’y engager, et rejoindra notamment 5 joueurs locaux sous contrats: Bartłomiej Pelczar, Jakub Karolak, Michał Krasuski, Filip Put, Roman Szymański.