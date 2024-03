Tyran de Lattibeaudiere rejoint le Legia Varsovie

Tyran de Lattibeaudiere (2,02 m, 33 ans) débarque au Legia Varsovie. Après une expérience à Taïwan sur ce début d’année 2024, l’intérieur jamaïcain rejoint la formation polonaise qui est septième du championnat polonais est bien embarquée pour se qualifier en demi-finales de la FIBA Europe Cup.

Nouveau coéquipier de Loren Jackson

Cet intérieur qui a gravi les échelons de la Nationale 1 à la Betclic ELITE, en début de saison avec Le Mans (9,5 points, 3,9 rebonds et 1,3 passe décisive en 13 rencontres) devrait faire ses débuts avec Varsovie ce week-end contre le Trefl Sopot. Dans sa nouvelle équipe, l’ancien joueur de Tours, Denain, Nancy et Orléans retrouvera deux anciens pensionnaires du championnat de France, Loren Jackson et Raymond Cowells III. Ce dernier, qui a même été All-Star en France, est un habitué du championnat polonais.