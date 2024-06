Tyree Appleby (Limoges) vers l’Élan Chalon

Tyree Appleby (1,85 m, 25 ans) a cartonné contre l’Élan Chalon en 2023-2024 : 27 points, 7 rebonds et 6 passes décisives à l’aller au Colisée, 26 points, 4 rebonds et 9 passes décisives au retour à Beaublanc. De quoi séduire l’entraîneur Savo Vucevic. Selon Le Populaire du Centre, le meneur de jeu étasunien serait en discussions avancées avec le club bourguignon.

👑 Tyree Appleby face à Chalon : 26,5 points et 28,5 d’évaluation.

🤷‍♂️ Tyree Appleby face aux 16 autres équipes de #BetclicÉLITE : 10,7 points et 9,8 d’évaluation. ➡️ https://t.co/hDJzKnkoXL pic.twitter.com/C8nwY1qbKH — BeBasket (@Be_BasketFr) March 30, 2024

Déniché par Kevin Anstett pour signer à Limoges à sa sortie de son cursus NCAA, Tyree Appleby a alterné les hauts et les bas lors de son premier exercice professionnel, au CSP. Le meneur de jeu très vif et athlétique a tourné à 11,3 points à 37,7% de réussite aux tirs (dont 33% à 3-points), 2,1 rebonds et 4,6 passes décisives en 27 minutes sur 36 matches (34 de saison régulière et 2 de Coupe de France).

L’Élan Chalon devrait rapidement avancer sur la signature de trois joueurs étasuniens, dont Tyree Appleby.