Tyree Appleby opte pour la Turquie plutôt que l’Élan Chalon

Tyree Appleby (1,85 m, 25 ans) ne poursuivra pas son début de carrière professionnel en France, mais plutôt en Turquie. Le meneur, non prolongé par Limoges et en discussions très avancées avec l’Élan Chalon selon Le Populaire du Centre, a finalement opté pour le club turc de Darussafaka Istanbul.

Tyree Appleby restera donc avec l’étiquette de bourreau du club bourguignon, lui qui a livré ses plus belles performances en Betclic ELITE face à l’équipe de Savo Vucevic (53 points en deux matchs). Déniché par Kevin Anstett pour signer à Limoges à sa sortie de son cursus NCAA long de cinq saisons, le natif de Little Rock (Arkansas) a soufflé le chaud et le froid, par manque de constance (11,7 points par match).

L’ancien meneur de Wake Forest va désormais rejoindre une équipe décevante cette saison, le Darussafaka Istanbul, 13e du dernier championnat turc et non engagé dans une compétition européenne la saison prochaine.