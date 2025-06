Tyrese Haliburton crucifie OKC juste avant le buzzer, Indiana s’empare du match 1 des Finales NBA

Tyrese Haliburton (1,96 m, 25 ans) est en mission. Déjà héros de plusieurs fins de match improbables durant ces playoffs, le meneur d’Indiana a récidivé sur la plus grande des scènes, jeudi soir. Son tir lointain et à 0,3 seconde de la fin a offert aux Pacers leur unique avance du match… au meilleur des moments. Résultat : une victoire renversante à Oklahoma City (110-111) qui lance idéalement les Finales NBA pour les hommes de Rick Carlisle.

🤯🤯🤯 C'EST FOU !!!! Tyrese Haliburton refait le coup et offre la victoire à 0.3 seconde de la fin ! 1-0 Pacers face au Thunder !#NBAFinals #NBAExtra pic.twitter.com/aHAXMzMj9v — NBAextra (@NBAextra) June 6, 2025

Haliburton encore clutch, Indiana résiste à tout

Menés de 15 points à un peu moins de dix minutes du terme, avec un total astronomique de 25 pertes de balle sur le match, les Pacers semblaient condamnés. D’autant plus que le Thunder, emmené par un Shai Gilgeous-Alexander impérial (38 points), avait jusque-là parfaitement contrôlé les débats, porté par une défense intense et un Paycom Center en fusion.

Mais comme souvent dans ces playoffs, Indiana a su trouver les ressources pour revenir. Rick Carlisle a tenté le tout pour le tout avec un changement complet de cinq à 9 minutes 42 de la fin. Et ce pari a payé. Portés par leur adresse extérieure en hausse (47,6 % à 3-points) et une défense retrouvée, les Pacers ont grignoté leur retard. Turner, Toppin, Nesmith, Nembhard, Siakam : tous ont répondu présents dans le money time. Et bien sûr, Tyrese Haliburton, encore lui.

Déjà auteur de trois paniers de la victoire improbables contre Milwaukee, Cleveland et New York au cours de cette campagne 2025, l’ancien de Iowa State a récidivé d’un tir à mi-distance qui a glacé la salle. Avec seulement trois dixièmes à jouer, OKC n’a rien pu tenter.

OKC dominé… mais puni

Le Thunder, qui avait remporté 36 de ses 37 matchs à domicile après avoir mené de 15 points, a pourtant cru tenir son rang. Mark Daigneault avait opté pour la titularisation de Cason Wallace et ses joueurs avaient mis une pression défensive énorme dès l’entame. Indiana a craqué tôt, notamment sous la pression des pertes de balle (9 dès le premier quart). Shai Gilgeous-Alexander a fait le show, Lu Dort a sanctionné à 3-points et Lu Williams a été précieux dans les moments clés.

Mais rien n’a semblé suffisant face à la résilience des Pacers. « C’est une équipe qui continue de jouer, peu importe la situation », a reconnu le coach du Thunder après la rencontre. « Ils l’ont encore prouvé ce soir. »

Rick Carlisle, déjà auteur d’un comeback similaire lors des Finales 2011 avec Dallas, n’a rien perdu de son flair. Et Indiana, en habitué des fins de match haletantes, prend l’avantage dans la série avant le Match 2 prévu dimanche soir (2h, heure française).