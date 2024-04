U18 ÉLITE : Cholet et le Pôle France font un pas vers le Final Four, Chalon prend l’avantage

Les quarts de finale de playoffs du championnat U18 ÉLITE masculin ont démarré. Après deux phases de championnat, place aux quarts de finale puis au Final Four.

Commençons par les absents de ces quarts de finale : Nanterre, l’ASVEL ou encore la JL Bourg, habitués à être présents dans ces phases finales, ne sont pas qualifiés. En revanche, le tenant du titre, le BCM Gravelines-Dunkerque, est bien qualifié.

Les quarts de finale ont débuté ce dimanche 21 avril. Le vainqueur à l’issue des deux matchs cumulés s’octroiera un ticket pour le Final Four. Vainqueurs respectivement d’Antibes et Le Mans de 25 et 31 points, le Pôle France – peu habitué à ce niveau – et Cholet font un grand pas vers le Final.

Cholet Basket a pris un avantage sur le MSB au match 1. Favoris sur ce quart de finale, les vainqueurs du tournoi de Montaigu 2023 n’ont fait qu’une bouchée (57-88) des Manceaux dans le derby sous les yeux de Wilfried Yeguete (joueur professionnel du Mans Sarthe Basket). A domicile, les Maugeois devraient finir le boulot le 5 mai. Le Pôle France devra conserver ses 25 points d’avance sur le match retour à Antibes. La sortie sur blessure de Gabriel Veras au bout de 2 minutes de jeu a été problématique.

En revanche, ce sera plus ouvert à Levallois. Dans un match très serré, l’Élan Chalon s’est imposé dans les ultimes secondes. Les Franciliens devront l’emporter d’au moins de six points s’ils veulent se qualifier pour le Final Four. Le tenant du titre, Gravelines Grand Fort, démarre son quart de finale plus tard, le samedi 27 avril, face à la SIG Strasbourg pour le match aller.