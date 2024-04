UConn conserve son titre de champion NCAA

UConn conserve son titre de champion national en NCAA. Vainqueurs de la March Madness en 2023, les Huskies ont conservé leur trophée cette année. En finale, ils ont battu Purdue 75 à 60.

Si Connecticut n’a pas réussi à limiter le pivot canadien Zach Edey (37 points à 15/25 aux tirs, 10 rebonds et 2 contres en 39 minutes), ils l’ont isolé (0 passe décisive). Et les Boilermakers, normalement dangereux à 3-points, n’ont pu prendre que 7 tirs derrière l’arc (pour 1 réussite). Pour UConn, le danger est venu de partout : Donovan Clingan (11 points à 5/8 et 5 rebonds), Stephon Castle (15 points, 5 rebonds et 3 passes décisives), Cam Spencer (11 points et 8 rebonds) et Tristen Newton (20 points à 6/13, 5 rebonds et 7 passes décisives pour 0 balle perdue) ont répondu présent. Ce dernier termine Most Outstanding Player (MOP) du Final Four.

South Carolina titré chez les filles

C’est le sixième titre national pour UConn, qui revient ainsi à hauteur de North Carolina au palmarès, mais reste devancé par UCLA (11) et Kentucky (8). Les Huskies se sont imposés par 23,3 points de moyenne. La branche masculine est donc celle qui fait vibrer l’Université du Connecticut actuellement, puisque les filles de Paige Bueckers se sont inclinées en demi-finales de la March Madness féminine contre Iowa. En finale, South Carolina a cependant dominé Iowa et sa superstar Caitlin Clark.