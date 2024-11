Un 18e double-double en carrière pour Maxime Raynaud : confirmation de son bon début de saison !

Maxime Raynaud est en grande forme pour le début de sa dernière saison universitaire en NCAA. Son équipe de Stanford a remporté ses trois premières rencontres, avec notamment un dernier gros match du Français.

Déjà auteur de deux double-double précédemment, Maxime Raynaud (2,16 m, 21 ans) a de nouveau vu double contre Northern Arizona Lumberjacks. Surtout, le Parisien a totalisé son meilleur total de points de la saison avec 22 unités (9/13 aux tirs), avec également 11 rebonds et 2 passes décisives pour 29 d’évaluation. Ainsi, l’ancien joueur de Nanterre et Charenton a totalisé son 18e double-double en carrière en NCAA, venant un peu plus confirmer son excellent début d’exercice (17,3 points à 48% aux tirs, 12,3 rebonds et 3 passes décisives en 32 minutes) sous les ordres du nouveau coach Kyle Smith.