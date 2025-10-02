Un ancien champion de France a intégré le staff de Dubaï

Quasiment dix ans jour pour jour après y avoir connu son premier déplacement en tant que joueur de Pro A, le 6 octobre 2015 avec l’Élan Béarnais, Lance Harris (40 ans) va retrouver la salle Gaston-Médecin ce vendredi.

Cette fois, l’Américain ne sera évidemment pas sur le parquet. Mais il figure dans le staff de Dubaï, où il est arrivé cet été en tant qu’assistant de Jurica Golemac, lui aussi un ancien pensionnaire du championnat de France (en 2007/08 avec le Paris-Levallois).

« Parfois, Dieu ouvre des portes quand on s’y attend le moins », communiquait cet été celui qui a fait partie intégrante du titre national de l’Élan Chalon en 2017, inscrivant notamment 27 points en ouverture de la finale contre la SIG Strasbourg. « Je suis reconnaissant d’avoir été nommé assistant-coach à Dubaï. J’aimerais remercier le club et le coach Golemac pour cette occasion. J’ai hâte de coacher en Ligue Adriatique et en EuroLeague. »

Une nouvelle aventure pour Lance Harris qui a pourtant directement basculé dans le coaching à l’issue de sa carrière de joueur, en 2020. D’abord présent dans le staff des Brooklyn Nets (NBA) en tant qu’adjoint vidéo, il a ensuite passé quatre saisons sur les bancs de G-League, entre Long Island et le Wisconsin.