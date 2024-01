Un braquage ouvre la porte des quarts de finale à Lattes-Montpellier, le RVBC reste sur le seuil

Avec seulement six professionnelles confirmées, renforcées par les jeunes Elena Zemoura (19 ans, 16 minutes) et Anouk Brun (17 ans, 10 minutes), le BLMA n’était pas complètement serein avant de recevoir Sassari, malgré ses trois points d’avance nés du voyage en Sardaigne (69-66). Et cela s’est confirmé… À la 19e minute, les Héraultaises étaient en perdition, menées 31-47 par une équipe transalpine qui capitalisait sur les nombreuses offrandes de Lattes-Montpellier (10 balles perdues, pour 16 points marqués).

Le duo Jenkins – Badiane fait la loi

Mais les coéquipières d’Alisia Jenkins (24 points à 9/12 et 11 rebonds) ont signé une fin de match exceptionnelle pour s’offrir le droit d’atteindre le Top 8 de l’EuroCup. Il aura d’abord fallu un démarrage canon, pour revenir à -4, puis du mental, pour résister à la réaction italienne et porter le dernier coup de rein. À moins de trois minutes de la fin, tout restait encore à faire, avec une égalité sur les deux manches (70-67). Avant le tir libérateur d’Ameryst Alston, son seul primé du match, prélude de la folle série finale (79-69). En quart de finale, Lattes-Montpellier affrontera le Besiktas Istanbul, où Marième Badiane (26 d’évaluation) tenteront de venger Bourges, éliminé mercredi par l’équipe turque.

Le BLMA sera le seul représentant français en quart de finale, seul candidat à la succession de l’ASVEL, puisque l’aventure de La Roche Vendée s’est terminée, comme attendu, dans le froid letton. Largement battu à l’aller (70-87), le RVBC n’a pas réalisé de miracle à Riga et s’est de nouveau incliné (69-79), malgré les 17 unités d’Ana Suarez. En face, la tricolore Margaux Claveau a été maladroite (7 points à 3/13) mais complète (6 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 1 contre). Surtout, les Vendéennes ont désormais d’autres priorités bien plus importantes et le club a fait appel de la lourde sanction fédérale : deux victoires de retirées, en cumul des deux phases, et une interdiction de recrutement.