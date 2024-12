Cinq grosses dernières minutes pour Sylvain Francisco contre l’Anadolu Efes

Sur une funeste série d’une seule victoire en six matchs, le Zalgiris Kaunas de Sylvain Francisco a pu retrouver le sourire en ce début de mois de décembre. Opposé à l’Anadolu Efes de Rodrigue Beaubois et Vincent Poirier, le meneur français a signé dix très belles dernières minutes pour permettre à la formation lituanienne de s’imposer (85-72).

Les grosses cinq dernières minutes de Sylvain Francisco

En cruel manque d’adresse sur ses deux dernières sorties (2/16 en cumulé contre Baskonia et le Partizan Belgrade), Sylvain Francisco (1,85 m, 27 ans) a rectifié le tir avec la venue du club stambouliote. Surtout en fin de partie ! L’ancien joueur de Roanne ou du Paris Basketball a marqué 11 de ses 16 points de la partie dans les 13 dernières minutes.

Ainsi, alors que son équipe était porté jusqu’à lors par son compère du back-court, Lonnie Walker IV (18 points dont 14 en QT1), le natif de Créteil a inscrit dans les cinq dernières minutes du match un panier à 2-points ainsi qu’un tir extérieur, avec 4 lancers francs également, pour sécuriser contre l’Anadolu Efes.

Le Zalgiris Kaunas de retour dans le top 8, l’Anadolu Efes éjecté

L’Anadolu Efes a été dominé pendant une majeure partie de la rencontre, à l’exception du 3e quart-temps (15-23) où Vincent Poirier (2,13 m, 31 ans) a inscrit 5 points consécutivement au retour des vestiaires. Malgré son maigre temps de jeu (13 minutes), l’intérieur a compilé au final 9 points, 2 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre en étant titulaire. Soirée plus maladroite en sortie de banc pour Rodrigue Beaubois (1,88 m, 36 ans), qui n’a pas inscrit le moindre tir à 2-points (0/5), ne convertissant que ses tentatives extérieures (2/5 à 3-points) pour 6 points, 3 passes décisives et 1 interception en 25 minutes de jeu.

Ainsi, avec cette victoire, le Zalgiris Kaunas remonte dans le top 8 de l’EuroLeague, au détriment de son adversaire du soir (10e).