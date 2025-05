Un mail d’un « lanceur d’alerte » accuse le Limoges CSP de « pratiques comptables irrégulières »

Le Limoges CSP ne cesse d’être perturbé, régulièrement, par son récent passé. Ce fut encore le cas ce vendredi 2 mai, avec un mystérieux e-mail envoyé à plusieurs acteurs du basket français, mettant en cause le club limougeaud concernant des « pratiques comptables irrégulières au sein du Limoges CSP ».

« Manipulations comptables » pour « présenter un bilan financier artificiellement positif »

Ce courriel a été adressé à une trentaines de destinataires, dont Le Populaire du Centre précise les identités : Patrick Hianasy, le président de la Direction nationale du conseil et du contrôle de gestion (DNCCG) de la LNB, des directeurs généraux de clubs de Betclic ELITE, et des élus locaux comme Guillaume Guérin, Emile Roger Lombertie ou Jean-Claude Leblois, président du Département.

Dans ce mail, rédigé à priori par un salarié du club, la cible est la nouvelle direction du CSP et son propriétaire Lionel Peluhet. Il est écrit qu’il y a eu « des manipulations comptables délibérément opérées » dans les comptes du Limoges CSP afin de « présenter un bilan financier artificiellement positif pour clôturer l’exercice 2024-2025 ». Un ensemble de pièces jointes comportant des documents à charge (dont la véracité reste à déterminer) ont également été envoyées dans ce dit-mail. Tout cela est en lien avec la reprise du club par le cadre d’Intermarché à l’été 2024, pour succéder au clan Forte.

La LNB, de nombreux journalistes (pas moi) ainsi que des politiciens locaux et des salariés de clubs ont reçu un mystérieux mail anonyme demandant des sanctions exemplaires à l'encontre du Limoges CSP. Très remontée, la direction du CSP devrait porter plainte pour diffamation. — Matthieu Marot (@MatthieuMarot7) May 2, 2025

Le Limoges CSP devrait porter plainte pour diffamation

Ainsi, le Limoges CSP a communiqué sur cet événement, jugé comme « un acte de diffamation visant à déstabiliser l’institution et ses dirigeants ». Dans le communiqué du Cercle Saint-Pierre, il est également indiqué que Lionel Peluhet et les membres de son conseil d’administration « se tiennent à la disposition des instances et des autorités pour apporter toutes les informations nécessaires » et réaffirment « leur volonté ferme de redresser le club ». Selon Le Populaire du Centre, le club devrait porter plainte pour diffamation.