Un match parfait au tir de Sekou Doumbouya ne suffit pas contre le Gran Canaria de Albicy et Pelos

Avec dix français engagés au lancement de la saison de Liga ACB, ils seront nombreux à évoluer chaque week-end sur les parquets espagnols ! Samedi 28 septembre, plusieurs d’entre eux se sont même affrontés, comme Sekou Doumbouya avec Andorre opposé à Andrew Albicy et Pierre Pelos à Gran Canaria.

Killian Tillie utile en sortie de banc pour Malaga

C’est le vainqueur de l’EuroCup 2023 qui est ressorti victorieux de son déplacement dans la Principauté (71-91). Malgré un Sekou Doumbouya à 100% aux tirs (17 points, 5 rebonds et 1 passe décisive en 21 minutes de jeu), Andorre a complètement craqué dans le dernier quart-temps (13-29). Respectivement 3e et 2e plus gros temps de jeu de Gran Canaria sur la partie, Andrew Albicy (11 points à 4/8 aux tirs, 3 rebonds et 4 passes décisives) et Pierre Pelos (12 points à 4/8 aux tirs, 6 rebonds et 3 passes décisives) ont été les facteurs déterminants de la victoire de l’équipe des Canaries.

Si les débuts en Liga ACB de l’ancien joueur de Roanne n’ont pas été victorieux, cela a été en revanche été le cas pour Killian Tillie. L’ancien joueur des Memphis Grizzlies en NBA, à la relance en Andalousie après deux années quasiment blanches, a été utile dans la victoire de son équipe contre Girone. Déjà doté d’une bonne avance à la pause (39-27), l’Unicaja a pu l’accrôitre grâce aux 9 points de Killian Tillie (4/6 aux tirs), tous en seconde période, avec également 2 rebonds offensifs et 3 passes décisives en 14 minutes de jeu. À créditer d’un temps de jeu quasiment similaire (17 minutes), l’intérieur de Girone Yves Pons a lui été plus discret avec 2 points à 1/5 aux tirs, 2 rebonds et 1 passe décisive.