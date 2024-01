Arrêté un mois, Abdoulaye Ndoye (Le Mans) de retour pour le play-in de la BCL

Forfait contre Monaco le 28 novembre à cause de douleurs au pied, revenu le temps d’un match face à Bourg-en-Bresse le 2 décembre, Abdoulaye Ndoye a ensuite été arrêté tout le reste du mois de décembre, afin de soigner son pied récalcitrant.

Sans lui, le MSB a assuré son billet pour le play-in de la Champions League et disputera sa place pour le Top 16 lors d’une série face au Promitheas Patras qui démarre ce mercredi soir (à 20h30). Le Match 1 face à l’équipe grecque marquera le retour de l’ancien gravelinois dans l’effectif d’Elric Delord, après plus de quatre semaines d’absence. « Sans restriction », précise le technicien sarthois dans les colonnes d’Ouest France. « À part qu’il faut qu’il soit performant ! Son retour met un peu plus de pression, sur les arrières notamment, qui ne sont pas assez réguliers. »