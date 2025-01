Un projet d’expansion du nombre d’équipes en EuroLeague ?

L’EuroLeague pourrait continuer de s’agrandir dès la saison 2025-2026. Alors que la plus grande compétition européenne est déjà passée de 16 clubs à 18 en 2019, les instances dirigeantes pourraient vouloir continuer leur agrandissement selon Basket News. D’après le média, l’EuroLeague réfléchit à l’idée d’inclure 20 équipes en saison régulière d’EuroLeague dès l’exercice 2025-2026.

According to @Urbodo , EuroLeague is exploring the possibility of expanding to 20 teams for the 2025-26 season 😮 pic.twitter.com/erz1N3CJp3

— BasketNews (@BasketNews_com) January 31, 2025