Alexandre Gavrilovic signe son match référence du début de saison à Bursaspor

Alexandre Gavrilovic (2,08 m, 32 ans) a signé sa meilleure performance de la saison avec Bursaspor. Alors que son coéquipier David Michineau n’a pas eu à forcer son talent (4 points à 2/8 et 8 rebonds en 26 minutes) pour se défaire des Chypriotes de l’Anorthosis Ammohostou en FIBA Europe Cup, son compatriote continue de monter en puissance après un début de saison timide mais une dernière sortie face à l’Anadolu Efes prometteuse.

Dans un match tout de même accroché, l’ancien joueur de Dayton et Towson (NCAA) a fini meilleur marqueur de la rencontre avec 20 points à 8/12 aux tirs, dont 2/4 à 3-points. L’intérieur strasbourgeois a également pris 6 rebonds en 25 minutes et ses 4 fautes n’ont pas trop affectées son temps de jeu (25 minutes). Surtout, son équipe a signé sa première victoire en FIBA Europe Cup après un revers à Saragosse une semaine plus tôt. Donte Grantham a également eu une belle contribution avec 16 points à 8/9, 7 rebonds et 4 passes décisives.

Après avoir terminé la saison 2023-2024 par une pointe à 26 points contre le Fenerbahçe Istanbul, Alexandre Gavrilovic a été prolongé par Bursaspor qu’il avait rejoint au printemps en provenance de Bosnie-Herzégovine et du KK Mornar. Ancien joueur de Roanne, Nantes et Évreux, le champion d’Europe juniors 2010 a longtemps évolué en Europe de l’Est avant de découvrir la BSL en fin de saison passée.