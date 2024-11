Un Victor Wembanyama qui a réglé la mire à 3-points permet aux Spurs de l’emporter contre les Kings

14/62, soit 22,5%. C’était la très faible réussite à 3-points de Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans) il y a encore quatre jours. Mais il a corrigé le tir en réussissant deux matchs d’affilée à 6 tirs primés, son record en NBA. Cette nuit encore, c’est ce qui a fait la différence contre Sacramento.

Son meilleur match de la saison

Après les Blazers et le Jazz, les Spurs affrontaient un autre mauvais élève d’une Conférence Ouest très relevée cette nuit : les Sacramento Kings. Dans un match au contexte marqué par plusieurs retrouvailles (Harrison Barnes avec Sacramento, DeMar DeRozan et Doug McDermott avec San Antonio), c’est bel et bien Victor Wembanyama qui a dominé les débats. Le jeune pivot français a tout simplement réussi son meilleur match de la saison, et de loin. 34 points à 13/22 aux tirs (dont 6/12 à 3-points), 14 rebonds, 6 passes décisives et 3 contres en 34 minutes : voilà une ligne statistique complète. Au vu de son impact des deux côtés du terrain, il termine logiquement avec un excellent plus/minus : +24. Ce n’est en revanche pas le meilleur des Spurs, puisque Chris Paul a fait mieux avec +28.

Le duo entre deux joueurs que tout oppose physiquement fonctionne de mieux en mieux. Le « Point God » a encore une régalé l' »Alien » de passes décisives, notamment en début de match. Car le Français a débuté en marquant 16 points sur ses 15 premières minutes, avec un joli 4/5 à 3-points. Il avait la volonté d’aborder la rencontre « avec une mentalité de tueur », comme il l’a expliqué en conférence de presse. Pendant toute la rencontre, il a profité d’avoir un vis-à-vis lent et lourd (Domantas Sabonis, 23 points et 11 rebonds) pour le faire bouger et le prendre de vitesse. La défense des Kings dirigée par l’ancien assistant des Spurs Mike Brown n’avait aucune solution. De l’autre côté du terrain, Wembanyama a aussi réussi à dissuader ses adversaires, qui n’ont tiré qu’à 42,9% dont 26,3% de loin. En bref, il a largement provoqué une victoire qui s’est dessinée en seconde période.

« Il a raté de très bons tirs en début de saison, et je comprends pourquoi c’est un sujet de discussion. Mais nous n’avons jamais douté à cause de ses tirs manqués. À ce stade, je crois que ses pourcentages s’équilibrent juste. » Mitch Johnson, coach par intérim, rapporté par Benjamin Moubèche

Lancer une bonne dynamique ?

34 points, c’est aussi la troisième meilleure marque au scoring en carrière pour la star des Spurs. En prenant toujours plus de tirs à 3-points à chaque match, ce genre de performances est forcément vouée à se renouveler. Les défenses adverses lui laissent encore beaucoup d’espace au large, notamment parce qu’il a tendance à tirer loin derrière la ligne. Son adresse extérieure désormais à 31,3% se rapproche de celle de sa saison rookie (32,5%).

Après une faute offensive bête sur la dernière possession qui a coûté le dernier match face au Jazz (110-111), le n°1 de Draft 2023 se rattrape donc auprès de son public. Il aura deux nouvelles occasions de le faire à la maison, au Frost Bank Center. Son prochain match sera en effet contre les Wizards de son grand ami et ancien coéquipier Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans), dans la nuit de ce mercredi 13 au jeudi 14 novembre. Il y aura notamment un duel au sommet entre les deux “freaks” français face à Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans). Les Spurs auront une bonne occasion de récupérer un bilan à l’équilibre, alors que leurs 5 victoires en 11 matchs les placent actuellement à la 12e place de l’Ouest.