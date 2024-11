Wembanyama signe son record en carrière à 3-points, Risacher s’illustre face à son auto-proclamé rival, Buzelis

Particulièrement maladroit derrière la ligne majorée jusque-là (14/62), Victor Wembanyama a rectifié le tir, le temps d’une soirée. L’intérieur des San Antonio Spurs a même signé son record en carrière à 6,75 mètres en cumulant un convaincant 6/9 derrière l’arc. Le sophomore tricolore a joliment noirci la feuille de statistiques avec 24 points à 8/15, 16 rebonds et 7 contres en 33 minutes. Petite gourmandise statistique : il est (déjà !) devenu le premier joueur dans l’histoire à pouvoir se targuer de plusieurs sorties à plus de 20 points, 15 rebonds, 5 contres et 5 tirs à 3-points !

Mais tout n’est pas si rose non plus. San Antonio a perdu sur le fil, face à une très médiocre équipe d’Utah (110-111), et Wemby n’est pas exempt de tout reproches. Il a perdu la bagatelle de 6 ballons et s’est surtout fait remarquer pour un écran mal posé, sanctionné d’une faute offensive, sur la dernière possession des Spurs à 10 secondes de la fin…

Pour Zaccharie Risacher, les montagnes russes continuent. Passé de 33 à 7 points cette semaine, l’ancien bressan a trouvé un juste milieu en terminant à 17 unités contre Chicago. Shootant à 6/14, il a ajouté 2 rebonds, 2 contres et 0 balle perdue en 30 minutes mais n’a pu empêcher la défaite des Hawks (113-125). Petit clin d’œil savoureux, toutefois : il affrontait pour la première fois en NBA le rookie lituanien Matas Buzelis, qui s’était fendu la saison dernière de plusieurs piques à son égard, indiquant qu’il souhaitait le défier en un-contre-un car « il faisait tout mieux que lui » et regrettant que le Français ne « voulait pas le voir ». Leur premier face-à-face dans la grande ligue a tourné court : Buzelis a terminé à 0 point, 2 balles perdues et 2 fautes en 5 minutes.

Enfin, Nicolas Batum a égalé son record offensif de la saison avec 7 points à 3/5, accompagnés de 3 rebonds, 2 passes décisives, 2 contres et 0 balle perdue en 17 minutes. Une prestation très propre qui a contribué au succès in extremis des Clippers contre Toronto (105-103).