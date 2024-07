Une chance de se montrer pour Ludgy Debaut : direction le Portugal

Après une saison rookie productive entre la D3 espagnole (10,9 points à 58% et 8,7 rebonds avec Iraurgi) et le Venezuela (10,5 points à 53%, 10,4 rebonds et 1,3 contre avec Llaneros), où il a terminé deuxième meilleur rebondeur de LPB, le Français Ludgy Debaut (2,13 m, 25 ans) va avoir l’opportunité de se montrer à un plus haut niveau européen à partir de la rentrée.

Le géant guadeloupéen s’est engagé avec le Sporting Portugal, récent 4e du championnat portugais, avec l’opportunité de faire ses grands débuts en Coupe d’Europe. Engagé en barrages de la FIBA Europe Cup, comme Dijon, le club lisboète intègrera le tour principal de la C4 en cas de victoire contre le Spirou Charleroi. L’ancien intérieur de la réserve de Fos-Provence (en Nationale 3 en 2016/17) partagera notamment la raquette avec Nick Ward, vu en fin de saison aux Metropolitans 92.