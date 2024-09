Une fois la lumière revenue, Roanne maîtrise le Champagne Basket

Le match décalé de la deuxième journée a finalement rendu son verdict. La météo orageuse en Champagne avait provoqué une panne d’éclairage et forcé l’interruption du match entre Châlons-Reims et Roanne hier soir, après seulement quatre minutes de match. Les aléas d’une saison. L’orage calmé et la lumière revenue, la rencontre a donc pu reprendre son cours ce samedi à 15h30, là où elle s’était arrêtée vendredi. Les deux équipes ont repris à 5’37” à jouer dans le premier quart-temps, comme si de rien n’était. Le score fut accroché pendant une bonne partie du match entre deux clubs qui n’ont pourtant ni les mêmes forces, ni les mêmes ambitions. Mais sur le long terme, ce sont finalement les favoris roannais qui l’ont emporté, 81-91.

Sur le plan individuel, Marc Gosselin termine meilleur marqueur du match avec 22 points, malgré la défaite des siens. L’ailier franco-américain marque le coup pour sa première saison en Pro B après cinq ans en NM1. Côté roannais, le revenant Maxime Roos a inscrit 17 points au compteur avec un joli 3/4 à 3-points. Après un blow-out au premier match qui a permis de faire tourner l’effectif, Thomas Andrieux semble cette fois avoir concocté une hiérarchie, avec un trio Gomez-Léopold-Affo Mama qui pourrait être le plus utilisé. Après cinq saisons en Betclic Élite, la Chorale ne compte pas s’éterniser en Pro B et le montre dès ces deux premiers matchs. Ils sont pour l’instant premiers au classement. Quant au Champagne Basket, 18e, il faudra réussir à dompter la jeunesse (aucun joueur n’a plus de 30 ans) pour parvenir à se maintenir.