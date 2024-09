Champagne Basket et Roanne plongés dans le noir, l’Élan Béarnais confirme son bon départ

Neuf matchs au programme ce vendredi 20 septembre pour la 2e journée de Pro B, mais seulement huit résultats à débriefer.

Un orage fait sauter les plombs à Champagne Basket et Roanne

Pourtant, les neuf matchs de la soirée ont bien débuté, respectivement à 20h pour certains, à 20h30 pour d’autres. Mais après seulement quelques minutes de jeu au palais des sports Pierre-de-Coubertin de Châlons-en-Champagne, l’obscurité s’est immiscée dans la rencontre entre Champagne Basket et Roanne. Un orage a provoqué un black-out… et par conséquent le report de la rencontre au lendemain, ce samedi 21 septembre à 15h30. Au moment de l’interruption, après 4 minutes et 26 secondes de jeu, la Chorale menait 7 points à 6.

Aix-Maurienne et le SCABB se délectent à domicile

Si le temps était électrique en Champagne, la région Auvergne-Rhône Alpes a elle vécu de belles envolées offensives. À domicile, Aix-Maurienne et le SCABB ont fait parler leur attaque face à Hyères-Toulon (97-82) et Orléans (92-71). Avec sept adversaires à 10 points ou plus, le HTV a laissé trop de joueurs savoyards lui faire mal. Même sanction pour l’OLB, trop permissif à certains moments, comme en atteste les 9 rebonds offensifs de Badr Moujib en 14 minutes de jeu ou les 11 points d’Arthur Bruyas en à peine 12 minutes.

Les belles opérations de l’Élan Béarnais, Blois et Boulazac

La lumière était en revanche à tous les étages pour l’Élan Béarnais, Blois et Boulazac, auteurs d’excellentes opérations à l’extérieur ce vendredi. À Fos-sur-Mer (64-78), l’équipe de Mickaël Hay a surfé sur un départ canon (19-45, 20′) pour débuter la saison par deux victoires. Son duo américain Christopher Ledlum – Walter Whyte a été très efficace, avec respectivement 17 points et 18 points.

Pour Blois, ce fut le contraire, avec un match aux deux visages. D’abord penaude en entame, l’ADA s’est ensuite ressaisie, limitant la JA Vichy à 21 petits points en seconde période (58-71). À Rouen (68-71), Boulazac a aussi démarré doucement… tout en se relâchant pour terminer. Heureusement, entre-temps, les joueurs d’Alexandre Ménard ont su réagir en équipe, même en l’absence de meneur de métier. Meilleur marqueur de la partie, Cyrille Eliezer-Vanerot (16 points) est à créditer d’un beau match d’adresse (4/6 à 3-points).

À Poitiers, Jonathan Jeanne veut piquer la vedette à Earvin N’Gapeth

Poitiers est en effervescence depuis quelques jours suite au retour de son fils prodige, le double champion olympique de volley, Earvin Ngapeth. Un état d’euphorie qui a visiblement gagné l’un des pivots du PB86, Jonathan Jeanne. Avec 19 points et 17 rebonds pour 30 d’évaluation, l’intérieur a dominé les airs contre Évreux (86-74).

Enfin, dans le reste des rencontres, Antibes et Denain ont décroché leur première victoire en Pro B, respectivement contre l’Alliance Sport Alsace (73-72) et Caen (79-68). Les Sharks se sont imposés d’une très courte tête mais à quelques secondes près, c’est l’ASA qui aurait pu repartir avec la victoire. Les joueurs de J.D. Jackson ne se sont pas facilités la tâche en fin de partie, en encaissant un 0-11 pour finir. Moins de peur pour les Dragons, après avoir creusé l’écart en première période (50-31, 20′) contre Caen.

Hormis le match reporté à ce samedi 21 septembre entre Champagne Basket et Roanne, la 2e journée de Pro B s’achèvera ce dimanche 22 septembre à 15h30 par une rencontre entre Chartres et Nantes.