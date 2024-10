Une nuit record pour Gran Canaria (125 points marqués), mais Noa Essengue bat son record en pro

Est-ce l’accumulation des voyages, de Istanbul à Gran Canaria, en passant par Portland et Oldenbourg ? Toujours est-il que le Ratiopharm Ulm a enchaîné les kilomètres et les avions, mais n’a existé nulle part, successivement corrigé par le Besiktas (74-107), l’EWE Baskets (66-93) et l’équipe de Las Palmas (78-125), entre son crochet par l’Oregon pour y défier les Blazers (100-111) qui avait certainement monopolisé l’attention de tous les joueurs.

Après un tel enchaînement, le calendrier s’est voulu taquin en envoyant les Allemands aux îles Canaries, un archipel situé au large du Sahara Occidental, le plus long déplacement possible en Europe. Et les Espagnols n’ont pas laissé l’occasion de torpiller une équipe déjà sur les jantes. 125 points, le plus haut total de l’histoire de la compétition sans prolongation (devant les 121 de l’Estudiantes contre Trieste en novembre 2022), et une victoire de 47 points ! Où Andrew Albicy n’a pas eu à se forcer, seul joueur de Gran Canaria à rester muet (0 point à 0/2, 4 passes décisives et 1 interception en 11 minutes). Tous ses coéquipiers ont au moins atteint la barre des 8 points, à l’image de Pierre Pelos (8 points à 3/4, 2 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions pour 11 d’évaluation en 15 minutes). Curiosité statistique : l’ancien bressan, dans une telle démonstration (125-78), est le seul à terminer avec un +/- négatif (-1).

En face, Noa Essengue (2,05 m, 17 ans) a été l’un des rares à surnager. Plus gros temps de jeu du Ratiopharm (30 minutes), le futur international a assuré 20 points à 7/10, 4 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception, 0 balle perdue et 2 contres pour 24 d’évaluation. Si l’on exclut ses 20 unités en match amical à Portland, l’ancien intérieur de Saint-Jean-de-Braye a ainsi battu son record en pro, qui datait de la semaine dernière (19 points le lundi 14 octobre face au Besiktas Istanbul).