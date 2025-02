Une première et quatre nations de retour : le tableau de l’EuroBasket masculin 2025

Les 24 équipes participantes à l’EuroBasket masculin 2025 sont désormais connues. Seul Chypre participera pour la première fois à l’événement, en sa qualité de co-organisateur, tandis que la Lettonie (co-organisateur), l’Islande, la Suède et le Portugal font leur retour après avoir manqué l’édition 2022.

Who are you supporting in #EuroBasket 2025? 🏆 The field is now COMPLETE! 🧩 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 23, 2025

L’Allemagne qualifiée à la dernière journée

Le tableau des 24 équipes qualifiées pour l’EuroBasket féminin 2025 est désormais complet après une dernière journée riche en émotions lors des qualifications. Le groupe D, avec l’Allemagne, était le dernier où aucune équipe n’avait encore assuré sa qualification avant la dernière journée. Les champions du monde en titre ont tranquillement assuré leur sésame en battant la Bulgarie, ce qui a permis à la Suède et au Monténégro de valider également leur ticket pour l’EuroBasket.

Enfin, le dernier ticket fut composté par l’Islande, qui a fait le job en battant la Turquie grâce à un bon Martin Hermannsson (23 points).

Chypre, seule nation rookie à l’EuroBasket

Chypre sera la seule sélection à découvrir l’EuroBasket pour cette édition 2025. Quatre nations font également leur retour : la Lettonie et l’Islande n’avaient plus disputé depuis 2017, quand cela faisait plus d’une décennie pour la Suède (2013) et le Portugal (2011).

Le tirage au sort prévu le 27 mars à Riga

Avec 32 équipes engagées dans les qualifications, seules 24 ont décroché leur place pour l’EuroBasket masculin 2025, qui se tiendra du 27 août au 14 septembre 2025 dans les villes de Tampere (Finlande), Katowice (Pologne), Limassol (Chypre) et Riga (Lettonie), où se jouera également la phase finale. Le tirage au sort aura lieu le 27 mars à Riga. Les équipes seront réparties en quatre groupes de six.