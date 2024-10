Une première NBA « un peu frustrante » pour Risacher, retour réussi pour Yabusele, un DNP pour Salaün !

Fallait-il une énième preuve que la présaison NBA ne veut pas dire grand chose ? Malheureusement, elle s’appelle Tidjane Salaün… Plutôt convaincant lors des matchs de présaison des Hornets (11,8 points à 40% et 7,2 rebonds), l’ancien ailier de Cholet Basket est resté cloué sur le banc pour la grande première de Charlotte. Un DNP à la surprise générale, à Houston (110-105), alors que son coéquipier Moussa Diabaté, pourtant en two-way contract, a lui obtenu du temps de jeu (2 points à 1/4, 5 rebonds, 1 interception et 2 contres en 15 minutes). L’ancien intérieur des Clippers a même été le premier joueur à sortir du banc côté Hornets.

Risacher « n’a pas forcé »

Un DNP pour sa grande première ? Heureusement, Zaccharie Risacher, en bon n°1 de la Draft, n’a pas eu droit à un tel affront. Mais le Lyonnais n’a pas non plus connu des débuts étincelants. Envoyé au feu à la 7e minute, il n’a dû attendre que 12 secondes avant de marquer son premier panier, un 3-points, sur une passe, comme prévu de Trae Young. « Ce genre de tir j’en prends des centaines tous les jours, donc je suis assez confortable dans cette situation », a-t-il raconté après coup à l’AFP. « Et là, ça rentre. C’était beaucoup d’émotions, il m’a félicité, j’en étais tout excité, il était content pour moi, j’étais content pour moi aussi. »

ZACCH SCORES ON HIS FIRST TOUCH 🇫🇷 pic.twitter.com/1O0b0Lb3h1 — Atlanta Hawks (@ATLHawks) October 24, 2024

Sauf que le Lyonnais s’est ensuite enfermé dans une crise d’adresse, manquant ses tirs suivants. L’ailier des Hawks n’aura débloqué son compteur qu’à l’imminence de sa sortie, avec un dunk ligne de fond. Si les Hawks l’ont emporté 120-116 face à Brooklyn, sa première restera assez discrète : 7 points à 2/8 et 1 rebond en 19 minutes. « J’ai trouvé ça un peu frustrant. Mentalement, on peut monter très haut au tout début. Et après, je suis en manque de réussite à mi-distance et de loin. Mais c’était bien, naturel, je n’ai pas forcé. »

Every FG Attempt from Zaccharie Risacher rookie debut 7 Points

19 Minutes 2-8 FG

1-4 3PT 10/23/2024 pic.twitter.com/eG7wDlNHhm — * NBA Film & Highlights * (@isoscorer) October 24, 2024

Yabusele jugé « solide »

Lui ne disputait pas son premier match NBA, mais son 1123e, à l’aube de sa 17e saison ! Revenu chez les Clippers, Nicolas Batum a participé à l’inauguration de la salle révolutionnaire de l’autre franchise de Los Angeles, l’Intuit Dome, théâtre des JO 2028. Mais Phoenix est venu gâcher la fête (116-113), avec 2 points à 0/2, 2 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception en 22 minutes pour l’ailier normand.

Pas de victoire non plus pour Rayan Rupert et Portland, corrigés à domicile par Golden State (104-139). Mais le natif de Strasbourg a eu un peu de temps de jeu malgré tout : 17 minutes, pour 6 points à 3/4, 3 rebonds et 1 interception.

Au final, le meilleur marqueur français de la nuit a été Guerschon Yabusele. Sans Joel Embiid, le revenant a été grandement responsabilisé dans la raquette de Philadelphie : 26 minutes, ce qui aurait encore pu être plus s’il n’avait pas écopé de 6 fautes. Un temps de jeu bien exploité avec 10 points à 4/8, 4 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions. Insuffisant, toutefois, pour permettre aux Sixers de rivaliser avec Milwaukee (109-124). Mais assez pour séduire son entraîneur Nick Nurse, qui a qualifié de « solide » sa première sortie.