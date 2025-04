« Une réaction de champions » – Laurent Legname rend hommage à ses joueurs après le succès contre la JL Bourg

Face à la JL Bourg, quelques jours après son énorme désillusion européenne, la JDA Dijon avait deux options devant elle : sombrer un peu plus, ou relever la tête face à un top 5 du championnat. Au terme d’un scénario à suspense, comme au match aller à Ékinox, les Bourguignons ont montré qu’ils avaient du caractère pour s’imposer dans les derniers instants face à la Jeu (97-95). Définitivement, il faudra compter jusqu’au bout avec Dijon pour une place dans le top 10.

Des Dijonnais « héroïques » pour Laurent Legname

Après une rencontre émaillée de nombreux coups de sifflets et lancers francs, c’est sur une dernière action marquée par ses deux aspects que la JDA Dijon est parvenue à l’emporter face à la JL Bourg. Après deux tirs sur la ligne de réparation d’Axel Julien, consécutifs à une faute de Joël Ayayi, le palais des sports Jean-Michel-Geoffroy et ses supporters ont pu exulter.

Pas toujours le plus tendre avec ses protégés, loin de là, Laurent Legname a cette fois tenu à leur rendre un hommage appuyé, 72 heures après l’écroulement en terre basque.

« Les joueurs ont été incroyables, c’est leur victoire, ils ont été héroïques », saluait le technicien dans des propos rapportés par Le Bien Public. « Après le coup qu’on a pris mercredi à Bilbao, ça prouve que c’est des mecs bien, ils ont eu une réaction de champions. »

Car il en faut de la force mentale pour se relever d’un scénario aussi tragique que cette demi-finale retour de FIBA Europe Cup à Bilbao. Pour rappel, la Jeanne d’Arc a échoué aux portes d’une finale de Coupe d’Europe mercredi 2 avril, après avoir dilapidé une avance de 16 points dans les cinq dernières minutes en Espagne, « un truc qui arrive une fois dans une carrière » du propre aveu de Christian Sengfelder.

La JDA reprend sa marche en avant en championnat

Ainsi, face à la JL Bourg, la JDA Dijon a renoué avec ce regain de forme affiché depuis la trêve internationale de février. Malgré l’absence de David Holston (1,67 m, 39 ans), l’équipe bourguignonne a enregistré trois victoires en cinq matchs depuis mars, avec notamment quatre formations du top 7 au programme.

« Depuis le 1er mars, on fait 6/9 sans David (Holston) face à des adversaires de haut niveau, je ne sais pas ce que ferait Cholet sans TJ Campbell ou Le Mans sans Hudgins. Les joueurs arrivent à se sublimer. Des fois il y a des accidents (Cholet, les 5 dernières contre Bilbao), mais dans l’ensemble ils sont extraordinaires et méritent leurs deux jours de repos. »

Dijon est ainsi totalement relancé dans la course au play-in, avec actuellement une 9e place et une victoire d’avance sur Nanterre (11e) à six journées de la fin. Même si la fin de calendrier n’est pas évidente, avec notamment la moitié de ses rencontres contre les formations d’EuroLeague (Monaco, Paris, ASVEL), la JDA n’a pas vu sa saison prendre fin en Espagne en ce début de mois d’avril.