Une semaine à 73 d’évaluation en EuroLeague pour Théo Maledon mais… « il faut le laisser tranquille ! »

À ce rythme-là, l’ASVEL va devoir avoir les reins solides pour conserver Théo Maledon (1,93 m, 23 ans) dans le Rhône jusqu’à la fin de la saison. Aussi solides que ne le furent les Villeurbannais dans les ultimes instants de la rencontre face à l’Étoile Rouge pour valider leur troisième victoire de la saison, avec un 6-0 dans les 55 dernières secondes (77-74).

« Cette victoire fait beaucoup de bien », s’est réjoui le meneur originaire de Rouen au micro d’EuroLeague TV. « On a beaucoup cravaché pour se créer une avance mais ils sont revenus dur. Heureusement, on a fait ce qu’il fallait à la fin pour l’emporter. Nous sommes tous restés concentrés, soudés, positifs. On a perdu des matchs qu’on aurait pu gagner donc ça fait du bien, cette fois, de ne pas l’avoir laissé échapper ! »

« Il a encore de quoi progresser ! »

Surtout que ce money-time porte la marque de Théo Maledon. En l’espace de 20 secondes, l’homme aux 177 matchs NBA a enchaîné un lay-up en contre-attaque pour permettre à l’ASVEL de repasser devant (75-74), une faute offensive provoquée sur Milos Teodosic et les deux lancers-francs verrouillant la victoire à 4 secondes du buzzer final (77-74). De quoi boucler une semaine européenne hallucinante : en 48 heures, entre le déplacement au Pirée et la réception de l’Étoile Rouge, l’ancien joueur du Thunder a cumulé 57 points à 15/26, 11 rebonds, 9 passes décisives et 20 fautes provoquées pour 73 d’évaluation !

Theo Maledon has been HOOPIN this double week 💯 31 PTS & 37 PIR vs Olympiacos

26 PTS & 36 PIR vs Zvezda pic.twitter.com/2Kl3cG0ZGX — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 15, 2024

Forcément, avec de tels chiffres, le Villeurbannais est au centre de toutes les conversations ce vendredi dans l’Europe du basket. Même si son coach Pierric Poupet, interrogé à ce sujet par Le Progrès, aimerait que son joueur passe un peu plus inaperçu. « Il faut le laisser tranquille. Vous n’avez pas besoin de moi pour mettre Théo en avant. Ça reste un jeune joueur et j’ai envie qu’il soit tranquille dans sa progression. Mettez la lumière sur lui si vous voulez, c’est le jeu, mais je le laisse évoluer tranquillement. Il a encore de quoi progresser. Je l’ai dit cet été au moment de sa signature, je l’ai redit quand il était un peu dans le dur : je crois beaucoup en Théo, le club croit en Théo. La seule chose qui comptera pour lui, c’est gagner des matchs et progresser. Ce qu’il fait est évidemment très bien mais je n’ai pas envie de m’épancher sur lui. » Reste qu’il est assez difficile de ne pas évoquer le cas d’un homme à 36,5 d’évaluation en moyenne sur la semaine d’EuroLeague…