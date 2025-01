Une victoire de +59 pour les Clippers de Batum, Yabusele et Gobert perdent, Risacher blessé

La soirée dernière du mercredi 15 janvier a été marquée par des performances contrastées pour les joueurs français en NBA. Nicolas Batum et les Clippers ont éclaboussé la soirée de leur domination, tandis que d’autres Tricolores ont vécu des moments plus délicats.

Une victoire record pour Batum et les Clippers

Les Los Angeles Clippers ont signé la plus large victoire de leur histoire (+59) en écrasant les Brooklyn Nets 126-67. Nicolas Batum (2,03 m, 36 ans), bien que discret sur le plan statistique (0 point à 0/3, 3 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception en 17 minutes), a pu savourer ce succès historique. Kawhi Leonard (23 points) et James Harden (21 points) ont porté leur équipe, qui a mené de 64 points à un moment donné, un record pour la franchise.

Yabusele et Gobert battus, Risacher forfait

Dans un autre registre, Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) et Rudy Gobert n’ont pas connu la même réussite. Yabusele a néanmoins affiché une belle ligne de stats avec 9 points (4/8 au tir), 5 rebonds et 6 passes décisives en 38 minutes, mais son équipe s’est inclinée après prolongation contre New York. Les Sixers n’ont pas réussi à arrêter Jalen Brunson (38 points, dont 16 lors du quatrième quart-temps). Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) a été solide sous le cercle (7 points à 2/2, 10 rebonds et 2 contres en 29 minutes), mais cela n’a pas suffi pour éviter une défaite face aux Golden State Warriors (115-116) de Stephen Curry (31 points et 7 paniers à 3-points). Quant à Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans), il était forfait pour cause d’irritation des adducteurs.

Des débuts timides pour Traoré et Salaün

Armel Traoré (2,05 m, 21 ans), de retour sur la feuille de match, n’a pas été utilisé lors de la victoire des Lakers à Miami. Tidjane Salaün (2,05 m, 19 ans), de son côté, est passé à côté de son match (0 point à 0/2, 1 rebond, 1 passe en 14 minutes) et termine avec un différentiel de -16 dans une rencontre pourtant remportée par Charlotte face à Utah (112-117).