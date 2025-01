Victor Wembanyama en difficulté face à Memphis : 8 contres en première mi-temps mais une mauvaise soirée

Auteur de 8 contres en première mi-temps, Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) n’a pas pu éviter la défaite des San Antonio Spurs contre les Memphis Grizzlies (129-115). Malgré une première période impressionnante, le prodige français a connu une soirée contrastée, pris pour cible par les adversaires et en manque de réussite offensive.

Les Spurs ont commencé le match sur les chapeaux de roues. Devant à la pause (63-51), ils ont pu compter sur un Victor Wembanyama impressionnant sous le cercle. Le jeune Français a compilé 8 contres en première période, une performance rare qui n’avait pas été réalisée en NBA depuis 2018.

Victor Wembanyama with 8 BLOCKS in 16 MINS 😱👽 pic.twitter.com/ga6aFMMNC7

Gêné en début de match par le rookie canadien Zach Edey (2,24 m, 22 ans), qui culmine également à 2,24 mètres, Wembanyama a rapidement pris le dessus, infligeant notamment plusieurs contres spectaculaires à Jaren Jackson Jr. La défense collective des Spurs était en place, et le trio Castle-Vassell-Johnson portait l’attaque.

Le retour des vestiaires a cependant marqué un tournant. Memphis, troisième de la Conférence Ouest, a su s’adapter. Abandonnant les incursions dans la raquette, les Grizzlies ont favorisé les tirs extérieurs, rendant la défense de Wembanyama moins efficace. Ja Morant, dans un rôle de leader, a enchaîné passes décisives et actions spectaculaires, dont un poster dunk ahurissant sur Wembanyama… finalement annulé par les arbitres pour une faute préalable.

Ja Morant just threw down a CRAZY dunk after the whistle 🤯😱 pic.twitter.com/fpQnist4AJ

— NBA (@NBA) January 16, 2025