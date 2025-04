Valentin Chery parti pour rester au BCM Gravelines-Dunkerque

Valentin Chery (2,00 m, 27 ans), qui réalise une saison régulière solide avec le BCM Gravelines-Dunkerque (7,3 points, 4,5 rebonds et 1,2 passe décisive en 27 matchs de Betclic ELITE), a révélé dans une interview à La Voix du Nord être en bonne voie pour prolonger son aventure au sein du club nordiste. Une décision logique alors que son épouse, Alexia Chery (Chartereau), vient de s’engager avec le club voisin de l’ESBVA-LM.

Le projet d’avenir dans le Nord pour Valentin et Alexia Chery

La saison 2024-2025 est particulièrement chargée pour Valentin Chery, sur et en dehors des terrains. Alors que le BCM a redressé la barre en avril enchaînant trois victoires précieuses face au Portel, au Mans et à Limoges, l’intérieur formé sur la Côte d’Opale se prépare aussi à devenir père. Sa femme, Alexia Chery, internationale aux 114 sélections, a signé avec Villeneuve-d’Ascq pour les deux prochaines saisons.

« Ce n’est pas encore fait, mais oui, le but, c’est de continuer ici », a expliqué Valentin Chery à La Voix du Nord. « On en a beaucoup discuté avant, avec le club. Alexia a signé deux ans, un an, plus un. C’est le projet aussi pour moi. »

La fin de saison décisive pour le BCM

Encore en course pour le play-in, Gravelines-Dunkerque va devoir livrer trois derniers matchs déterminants face à Saint-Quentin, Dijon et Chalon, avant de clore sa saison contre Strasbourg. « Le premier objectif est atteint, on peut aller chercher plus loin », a affirmé Valentin Chery, qui espère continuer sur cette dynamique positive.

C’est donc un double projet de vie et de carrière qui s’annonce pour le couple Chery, bien déterminé à s’enraciner dans la région des Hauts-de-France où Valentin a d’ailleurs grandi.