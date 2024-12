Vassilis Spanoulis critique l’arbitrage : « Le problème est que Mike James n’a tiré aucun lancer franc en deux matches »

Après avoir gagné sur les parquets du Panathinaïkos Athènes et de la JL Bourg, Vassilis Spanoulis a connu sa première défaite en tant que coach de l’AS Monaco, pour sa première à domicile. Les joueurs du club de la principauté ont été battus à domicile par l’Olympiakos Le Pirée, l’ancien club du coach grec.

Pourtant, la Roca Team a été guidé d’une main de maître par son meneur star Mike James (1,85 m, 34 ans). Reconverti en passeur, l’Orégonais a fini à 12 passes décisives en plus de ses 10 points à 4/10 aux tirs et 5 rebonds, pour 24 d’évaluation. Seulement, le MVP en titre de l’EuroLeague n’est pas allé sur la ligne des lancers francs alors qu’il a passé près de 29 minutes sur le parquet. Ce n’est pas une première puisque cela a également été le cas la semaine passée sur le parquet du Pana. Une situation qu’a critiquée son nouveau coach Vassilis Spanoulis, en conférence de presse d’après-match ce mercredi soir. « Le problème c’est que Mike James, le MVP de l’EuroLeague, a eu 0 lancer franc en deux matches. C’est le MVP, il a la balle (souvent dans les mains), il a 0 lancer franc », a-t-il regretté Bully, sans pour autant mettre la défaite de son équipe sur ce compte-là.

Vassilis Spanoulis espère cependant que l’arbitrage protègera plus son meneur ce vendredi 6 décembre, à l’occasion de la réception de l’ALBA Berlin. Tout en comptant sur une nouvelle belle performance de l’ancien du Pana’, qui a « réalisé un match incroyable, selon lui. Toutes les défenses sont concentrées sur lui et il a la maturité pour partager la balle à ses coéquipiers et prendre la bonne décision. Il a aussi 5 rebonds pour un arrière. Je ne suis pas un grand fan des statistiques mais quand quelqu’un partage la balle comme ça, c’est excellent. » Un bel hommage de la part d’une légende.