Venise et Lisa Berkani en finale du championnat italien contre Schio

Le Reyer Venezia, le club de Venise, va affronter Schio en finale de la Ligue de Basket féminine italienne. Une Française y participera. C’est Lisa Berkani, qui a porté Venise en demi-finales.

Venise s’est qualifiée en finale en balayant Magnolia Basket Campobasso 2 victoires à 0. Lisa Berkani a été essentielle dans ce succès. Lors du match 1, l’ancienne joueuse de Villeneuve d’Ascq a comptabilisé 17 points à 5/7 aux tirs et 6 passes décisives en 22 minutes pour 26 d’évaluation. Son équipe s’était imposée 82 à 63. La deuxième rencontre a été beaucoup plus défensive. Les joueuses de Venise se sont imposées 66 à 63. Lisa Berkani a terminé cette rencontre avec 9 points à 3/9 aux tirs, 4 rebonds et 1 passe décisive pour 3 d’évaluation. Si elle a été maladroite, c’est elle qui a offert la victoire à son équipe en marquant deux lancer-francs à 17 secondes de la fin.

En tout cas, Lisa Berkani et Venise vont disputer la finale contre Schio qui a disposé de Raguse en demi-finales (2-0 ; 76-51, 67-68). Pour rappel, la finale se joue au meilleur des 5 matches.