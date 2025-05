Vichy défiera Poitiers pour le dernier billet en playoffs : la JAV tube de l’année 2025 en Pro B ?

Si l’on rembobine à la fin de l’année 2024, comment imaginer que Vichy se retrouverait à une seule victoire de disputer les playoffs ? Humiliée par Rouen à domicile (67-90) le 27 décembre, une prestation « inacceptable » selon le président Guillaume Sereaud, la JAV avait basculé à la trêve à une piteuse 18e place, lestée d’un bilan inquiétant (6v-12d).

Une nouvelle saison ratée pour Antibes

Pourtant, un peu plus de quatre mois plus tard, l’équipe thermale toque à la porte des quarts de finale. Forte des progrès de ses jeunes joueurs, et d’une invincibilité retrouvée à Pierre-Coulon (11/11 en 2025), la Jeanne d’Arc s’est hissée jusqu’à la 9e place, puis a dominé son premier match de play-in (100-91 contre Antibes).

Face à des Sharks bien plus armés sur le papier, mais finalement auteurs d’une saison terriblement décevante au vu de leur potentiel, Vichy a livré l’une des meilleures prestations de son année. Ce qui lui vaudra l’honneur d’aller défier le Poitiers Basket 86, vaincu sur le fil par Aix-Maurienne (111-112), avec l’ultime billet pour les playoffs comme enjeu. Et deux avantages certains : un moral bien plus rayonnant que le PB86 ce vendredi et cinq minutes de jeu en moins que des Pictaviens qui ont dû passer par une prolongation pour finalement s’incliner…