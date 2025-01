Victoire au buzzer des Flamme Carolos chez Basket Landes, l’exploit de La Roche Vendée contre l’ASVEL

La Boulangère Wonderligue ne nous déçoit pas pour sa reprise en 2025. Alors que Bourges s’est in-extremis défait de Chartres ce samedi, de nombreuses surprises et jolies performances sont venues animer ce dimanche 5 janvier de LFB. Avec notamment les grosses victoires des Flamme Carolos et de La Roche Vendée, respectivement contre Basket Landes et l’ASVEL féminin.

0,5 secondes au chrono : suffisant pour Noémie Brochant et les Flamme Carolos

Avec 0,5 secondes au chrono, même sous le panier adverse, il est souvent difficile d’envoyer autre chose qu’une prière pour tenter de marquer un panier. Mais ces 500 millisecondes ont paru amplement suffisantes à l’ailière des Flamme Carolos, Noémie Brochant (13 points à 6/9 aux tirs). Alors que son équipe était sur le point de perdre sur le parquet de Basket Landes, encore invaincu en championnat à Mitterand cette saison, l’ancien joueuse de Toulouse s’est démarqué de Leïla Lacan (20 points pour 26 d’évaluation) pour saisir une passe de Coline Franchelin et marquer avec la planche le panier de la victoire pour Charleville-Mézières (63-64).

63-62 ! 0"05 AU CHRONO ! 🚨 Noémie Brochant donne la victoire à @FlammesCarolo au buzzer sur le parquet de Basket Landes✅#LaBoulangereWonderligue pic.twitter.com/817d57azDv — LFB (@basketlfb) January 5, 2025

Après avoir pourtant mené de 13 points en début de 4e quart-temps (53-40), Basket Landes perd ainsi du terrain sur le peloton de tête. Pas forcément la meilleure des manières de préparer une grosse rencontre en EuroLeague, face au Mersin de Marine Johannès, Iliana Rupert et Marine Fauthoux.

Villeneuve d’Ascq et l’UFAB débutent bien 2025

L’opération est également mauvaise pour l’ASVEL féminin, qui ferme la marche du ventre mou avec une 2e défaite sur les 3 derniers matchs en LBWL. En déplacement à La Roche Vendée, le club lyonnais a également laissé filer la victoire en toute fin de rencontre, sur un panier de la capitaine Sarah Ousfar (14 points et 11 rebonds) ainsi qu’un lancer franc de Brooke McCarty-Williams (13 points et 9 passes décisives pour 3 ballons perdus). Pour parvenir à ce bel exploit, le club vendéen a également su contenir la meilleure joueuse rhodanienne, Dominique Malonga (14 points à 5/14 aux tirs).

Dans les autres résultats de ce dimanche, Villeneuve d’Ascq a pris un succès important dans sa quête de remontée au classement contre Landerneau (81-65). Sa nouvelle recrue Kadiatou Sissoko s’est bien fondu dans le collectif, terminant sa première sous le maillot nordiste avec 10 points à 5/6 aux tirs. L’UFAB s’est également relancée à Tarbes (51-63), grâce notamment au retour de sa meilleure joueuse Joy Adams (17 points, 7 rebonds et 3 passes décisives.

Cette 12e journée de La Boulangère Wonderligue se termine ce dimanche 5 janvier par la rencontre entre Lattes-Montpellier et Charnay.