Victor Claver raccroche les baskets

Victor Claver (2,08 m, 35 ans) prend sa retraite. Après 18 années sur les parquets professionnels, il a mis fin à sa carrière de basketteur à l’issue de la saison 2023-2024, passée à Valence.

Nunca saber dónde puedes terminar. O empezar. pic.twitter.com/qItbtS2frN — Victor Claver (@Victor_Claver) July 1, 2024

Lancé à haut-niveau à Valence, il y est resté six saisons avant de rejoindre la NBA chez les Portland Trail Blazers. Toutefois, il ne s’est pas imposé outre-Atlantique. En 2014 il est donc revenu sur le circuit européen, en Russie, au BC Khimki Region puis au Lokomotiv Kuban Krasnodar. Suite à cette expérience russe, il a regagné l’Espagne en signant à Barcelone, où il a passé 5 ans avant de revenir terminer sa carrière à Valence, là où tout a commencé pour lui.

« Ce fut un très beau voyage que je termine aujourd’hui après 18 saisons » Victor Claver

Victor Claver a longtemps joué pour la sélection nationale espagnole. Avec la Roja, il a remporté une Coupe du monde en 2019 et trois championnats d’Europe, en 2009, 2011 et 2015. En 2023, il était encore de l’aventure à la Coupe du monde 2023, à Jakarta. Il a aussi connu de grands succès en club. Avec Barcelone, il aura remporté la Liga ACB en 2021 et trois Coupes du roi, en 2018, 2019 et 2021. Il a aussi gagné l’EuroCup aux côtés de Nando De Colo en 2010 avec Valence et avec le BC Khimki Region en 2015.