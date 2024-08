Victor Wembanyama : « Ce n’est pas donné d’avoir un groupe comme celui-là »

En pleurs après la finale olympique, Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans) a sans doute vécu l’un des plus grands moments de sa jeune carrière de basketteur. Les Bleus ont remporté la médaille d’argent à domicile après avoir titillé Team USA sur la finale mais surtout avoir livré deux énormes batailles face au Canada en quarts de finale et contre l’Allemagne en demi-finales.

Très important mais maladroit sur ces deux rencontres en questions, Wemby a cette fois a réalisé un match plein des deux côtés du terrain (26 points à 11/19 aux tirs, dont 3/8 à 3-points, 7 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 2 balles perdues pour 25 d’évaluation en 29 minutes). Il revient sur sa finale olympique.

Ses pleurs à la fin de match

Ce n’était pas des regrets, c’était de la tristesse, tout simplement. Une légère tristesse. Ce qu’on a fait, ce n’est pas donné. Le parcours qu’on a, les efforts qu’on a produits, ce n’est pas donné d’avoir un groupe comme celui-là, qui peut autant réagir et autant se remettre en question pour régler toutes sortes de choses, de problèmes. Surmonter les épreuves ensemble. Franchement, c’est tout ce que je retiens de cette campagne. L’amour qu’on reçoit des fans, l’amour qu’on a pour le jeu, l’amour qu’on a entre nous, l’amour qu’on a pour les coéquipiers, l’amour qu’on a pour le staff. Après le match, je me dis qu’on aurait pu mieux aider la France au classement des médailles. […] J’essaie de faire les choses tout le temps pour ne pas avoir de regrets. Je pense que là on a fait une belle performance aujourd’hui. C’est les JO.

Son expérience olympique

Là, j’ai beaucoup de rattrapage à faire sur tout ce qui est épreuves, médailles, sur les différentes disciplines de JO. Je vais absorber tout ça un peu, réaliser un peu qu’on est au JO, parce qu’on était un peu à l’écart. Et c’est ce que je lui disais aussi, une fois qu’on avait la médaille autour du cou, c’est quand même une médaille olympique. Et voilà, on ne sait pas quand (on en aura une autre)… Rien n’est donné, on ne sait pas quand ça se reproduira. Je pense que je serai comme un gamin un peu à la cérémonie (de clôture). Et qu’on sera un peu plus au contact des JO. […] C’est une expérience incroyable. L’hymne est l’une de mes parties préférées. Je sais que je ne suis que dans le début de la vingtaine mais le fait d’y penser ça me donne envie de pleurer.



Comment aller chercher l’or ?

Il faut apprendre, grandir, faire confiance à la nouvelle génération qui arrive. Comme on a fait confiance à l’expérience cette année. On a des diamants qui sortent de notre pays. Donc on a toutes nos chances. Si ce n’était pas cette année, ce sera la prochaine. […] On doit continuer à être des chiens. On continue à poser notre rythme. Comme on a fait toute la compétition. C’était être nous-mêmes. Chaque fois qu’on a été nous-mêmes, personne a pu nous arrêter. […] Le basket européen se rapproche un peu. Il ne faut rien prendre pour acquis. Eux (les Américains) non plus. Ce qui est sûr c’est que le basket grandit.

L’avenir en grand

Je suis en train d’apprendre et je suis inquiet pour mes adversaires dans quelques années. Partout (en NBA et FIBA).