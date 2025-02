Victor Wembanyama connaît la composition de son équipe au All-Star Game NBA 2025

Victor Wembanyama connaît désormais ses coéquipiers pour son premier All-Star Game NBA. La composition des trois équipes du match des étoiles a été annoncée par la NBA ce vendredi 7 février.

Le pivot des San Antonio Spurs se retrouve ainsi dans l’équipe dirigée par l’ancien joueur Charles Barkley, qui a un fort accent européen. En effet, aux côtés de Wemby, l’on retrouvera le Grec Giannis Antetokounmpo, le Serbe Nikola Jokic ou encore le Turc Alperen Sengun. Les autres partenaires sont Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City), Karl-Anthony Towns (New York), Donovan Mitchell (Cleveland) et Pascal Siakam (Indiana).

Si cette édition 2025 du All-Star Game NBA marquera la première apparition de Victor Wembanyama, il s’agira également de la première du nouveau format du match des étoiles. Pour rappel, trois équipes (et une 4e composée de jeunes joueurs) vont s’affronter dans un mini-tournoi avec des matchs en 40 points, avec une cagnotte de 1,8 millions de dollars.

🌟 The 2025 #NBAAllStar squads are set! 🌟

Team Chuck, Team Kenny and Team Shaq will be joined by the #CastrolRisingStars champions in the mini-tournament on Sunday, Feb. 16 at 8pm/et on TNT. pic.twitter.com/khZnI8Wj8v

— NBA (@NBA) February 7, 2025