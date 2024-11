Victor Wembanyama est désormais un sniper : nouveau match à six 3-points pour lui !

Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans) qui tente plus de 10 tirs à 3-points par match : voilà quelque chose à quoi les suiveurs de la NBA sont en train de s’habituer. Paradoxalement ou pas, le deuxième plus grand joueur de la ligue joue de plus en plus loin du panier. Sur ses cinq derniers matchs – avec une coupure d’une semaine au milieu – le pivot des Spurs a tiré 68 fois de loin (quasiment 14 par match), pour 28 marqués (soit 41,7%). C’est simple, personne ne fait plus en NBA, même les snipers les plus fous de la planète (25/54 pour Stephen Curry, 22/65 pour LaMelo Ball).

Le staff de San Antonio continue à lui donner carte blanche dans ce secteur. Ce pour qu’il devienne une menace extérieure, et donc encore plus difficile à défendre pour les adversaires. Une stratégie qui marche, puisqu’il a marqué six 3-points sur quatre de ses six derniers matchs. Les défenses adverses vont maintenant devoir s’ajuster et monter sur lui, même quand il est loin derrière la ligne. Cette nuit encore, ce sont en partie ses tirs qui ont permis aux Spurs de prendre le large contre le Jazz – une équipe qu’ils affrontaient pour la cinquième fois en un mois et demi – lors d’un match comptant pour la NBA Cup (115-128).

Victoire collective

Bien reposé après sa semaine sans match, Wembanyama ne relâche pas pour autant la pédale d’accélérateur. Cette nuit, il a donc marqué 34 points à 13/23 aux tirs (dont 6/14 à 3-points), 7 rebonds, 2 passes décisives et 3 contres en 37 minutes. Il était déjà à 24 points à la mi-temps. L’impressionnant rookie Stephon Castle l’a bien secondé avec 23 unités. Des remplaçants comme Blake Wesley (11 points, +34 de plus/minus) ou Sandro Mamukelashvili (9 points, +10) ont aussi permis de renverser la vapeur défensivement alors que le Jazz était encore devant à la fin du troisième quart-temps. « C’est tout que ce qu’on peut demander, même plus, pour ces minutes qui leur sont données » a apprécié Wembanyama en conférence de presse. « Si on pouvait tous imiter leur intensité, on peut devenir une des meilleures défenses de la ligue. »

En face, trois jours terminent avec plus de 20 points, mais ils n’ont pas réussi à tenir le rythme imposé par la bande à Wemby. Ces derniers comptent désormais quatre victoires d’affilée, dont la moitié sans leur superstar française. Ils montent en dixième place de l’Ouest, et sont toujours en course pour se qualifier aux playoffs de la NBA Cup. Les hommes de Mitch Johnson ont d’ailleurs mis toutes les chances de leur côté en jouant jusqu’à la dernière seconde cette nuit, pour s’assurer un bon point-average. Ils seront en back-to-back demain à domicile contre les Lakers. Quant à la participation de Wembanyama à ce match, quelques jours après son coup reçu au genou ? « On espère qu’il pourra jouer, mais ça reste à voir » a indiqué le coach texan.