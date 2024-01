Victor Wembanyama et les Spurs renouent avec la victoire contre Portland

Alors qu’Anfernee Simons pensait déposer tranquillement son lay-up après avoir pris Devin Vassell de vitesse, Victor Wembanyama a surgi par derrière pour contrer autoritairement le meneur des Blazers (9-7, 3’). Une action spectaculaire, son deuxième block de la soirée après avoir scotché Jerami Grant un peu plus tôt, aussitôt bonifiée par Tre Jones avec un 3-points dans le corner. « Je n’y pense pas tout le temps mais dès que possible, j’essaye de garder la possession après mon contre », souligne Wemby après la victoire des Spurs contre Portland (116-100). « Mais là, je pense que j’allais trop vite, je serai tombé en dehors du terrain. »

Les Texans, très brouillons en attaque, se sont énormément reposés sur le Français de 20 ans pour faire la course en tête. Les chiffres sont assez éloquents : avec Wemby sur le terrain, les Spurs dominaient allègrement les Blazers par treize points d’avance (42-29) alors que c’était une tout autre limonade quand la coqueluche du Frost Bank Center était sur le banc, avec un avantage de huit points pour les Blazers (20-28).

« On se trouve mieux collectivement »

Auteur d’une grosse première mi-temps des deux côtés du terrain (18 points à 6/11 aux tirs, 7 rebonds, 2 passes et 2 contres), le natif du Chesnay (Yvelines) a toutefois été davantage en difficulté au retour des vestiaires, égarant beaucoup de ballons en route jusqu’à égaler ses sept pertes de balles de Miami en novembre dernier. Le n°1 de la dernière draft s’est alors mis en retrait pour servir davantage ses coéquipiers et permettre aux Spurs de signer tranquillement une 9e victoire en 45 matchs face à de modestes Blazers, 14es à l’Ouest (13 victoires – 32 défaites). « On ne s’est pas habitué à perdre, chaque match est un combat, il n’y en a aucun qui est laissé au hasard », a réagi Victor Wembanyama. « Ça fait plaisir de voir le fruit de nos efforts au moins sur une soirée. Il faut s’habituer à ce sentiment de victoire et profiter intensément. »

Les hommes de Gregg Popovich ont souvent été à l’agonie aux tirs mais ont comblé ce déficit par un surplus d’agressivité et d’énergie. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les Spurs ont allègrement dominé la bataille du rebond, remportée 59 à 37, avec 17 prises offensives. Face à Anfernee Simons (40 points à 14/27, 10 passes) et sa bande, Jeremy Sochan a probablement signé son meilleur match de la saison avec 31 points à 12/20 aux tirs, 14 rebonds et 2 passes et seulement 2 balles perdues en 32 minutes de jeu. Deux jours après ses retrouvailles avec Chet Holmgren, Wemby n’a pas réellement eu l’occasion de se mesurer à Scoot Henderson, blessé dès le début du deuxième quart-temps au quadriceps gauche (6 minutes). « On se trouve mieux collectivement, on voit plus de maturité », note-t-il au moment de faire le bilan à mi-saison. « Le jeu est de meilleure qualité et un peu plus épuré. Cela se voit aussi sur les statistiques avancées, pas seulement dans le bilan victoires – défaites. On a bien réussi à cibler mes points forts et mes points à améliorer. »

« On a préféré le Bordeaux au Bourgogne »

La deuxième mi-temps a été l’occasion d’apercevoir Rayan Rupert, le Français des Blazers drafté à la 43e position en juin dernier par la franchise de l’Oregon. En sept minutes, le Manceau a eu le temps d’inscrire un panier à 3-points dans le corner et de délivrer une passe, sous les yeux de Jimmy Verove, son coach personnel à Portland depuis le début de saison. « Je n’ai pas eu beaucoup d’occasions offensivement mais j’ai essayé de me tenir prêt», souligne-t-il après-coup, juste avant de remonter dans le bus. « Défensivement, c’était bien mais j’aurais pu faire mieux car je me suis fait driver. J’ai essayé de tirer le maximum de mon temps de jeu. »

Cette victoire, aussi peu significative soit-elle, mettait Gregg Popovich en joie et en appétit. « On a préféré le Bordeaux au Bourgogne, hier (jeudi) soir », lance Pop, lorsqu’il a été questionné sur la présence du staff tricolore au Texas. « C’était un cru de l’an 2000, une excellente année et franchement, le Château d’Yquem pour le dessert était fantastique. C’était un 1988 et également une très bonne année. La discussion a donc été très utile ! » Du Pop dans le texte…

De notre correspondant à San Antonio (États-Unis).