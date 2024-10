Victor Wembanyama sur sa prise de poids supposée : « C’est une fake news »

Entre son trophée de rookie de l’année, sa médaille d’argent aux Jeux olympiques de Paris et sa performance majuscule face à Joël Embiid et Team USA en finale (26 points), Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans) a fait couler beaucoup d’encre lors de cette intersaison NBA. Parmi les sujets évoqués concernant l’ancienne star de Boulogne-Levallois, la question de son poids est souvent revenue dans les médias de tous poils, intrigués à l’idée de voir Wemby aborder cette nouvelle campagne avec 10 kilos de muscle en plus. Une rumeur que l’intéressé, micro en main à l’issue d’un entraînement lundi 21 octobre, s’est empressé de démentir.

Prendre du poids oui, mais pas au détriment de la mobilité

« C’est une fake news. 10 kilos en 12 mois, c’est impossible de ne pas se blesser […]. C’est entre 1% et 5% par période de 12 mois. » Avant de compléter, soucieux de démonter l’idée selon laquelle il aurait peut être des difficultés à prendre des kilos. « Je n’ai pas de mal à prendre du poids […]. L’été, quand on a du temps pour travailler, je peux même être capable de prendre trop de poids. » Puis de conclure, rappelant son approche du travail physique. « Ce n’est pas mon style de travailler sur des exercices qui mettent simplement du poids sur mon corps et qui n’augmentent pas ma mobilité à côté. Le but, c’est de se développer de manière organique. » Une mise au point et une information qui sous-entendrait que la prise de masse supposée du pivot tricolore se situerait à mi-chemin, au plus, de ce qui a été annoncé.

Zaccharie Risacher pour le Rookie of the Year ? Wemby mise plutôt sur un coéquipier

Wemby en a profité pour évoquer son ancien coéquipier à l’ASVEL et numéro 1 de la dernière draft, Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans). Interrogé sur l’idée de voir l’ex-joueur de la JL Bourg rafler le titre de Rookie of the Year à son tour, l’intérieur des Spurs n’a pas hésité à abattre sa propre carte. « Je préfèrerais que ce soit Stephon Castle (rookie drafté en 4e position par San Antonio cet été) qui l’ait, car ça voudrait dire qu’on a fait du bon boulot pour le mettre dans les meilleures conditions. Mais derrière, si c’est pas lui, c’est les Français, bien sûr. »

Victor Wembanyama débutera sa 2e saison NBA par un gros test dans la nuit du jeudi 24 au vendredi 25 octobre. Le vice-champion olympique affrontera les derniers finalistes NBA, les Dallas Mavericks, dans le derby texan.