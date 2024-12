Victorieuse par deux fois de Paris, l’ASVEL se réjouit de « sa forme actuelle »

Ce dimanche 22 décembre, pour son dernier match de l’année 2024 en championnat, l’ASVEL a sorti une dernière prestation de choix pour battre Paris. Pour la 2e fois en 10 jours, Villeurbanne s’est offert le scalp du vice-champion de France, qui avait déjà vu sa série de 10 victoires en EuroLeague prendre fin à Décines mi-décembre.

Un nouveau succès de prestige pour l’ASVEL qui s’inscrit dans une superbe série au mois de décembre. Depuis sa défaite à Strasbourg pour débuter le mois, le club lyonnais a signé 7 victoires en 8 matchs. Mis à part la potentielle grave blessure de Mbaye Ndiaye intervenue lors du premier succès à l’extérieur en EuroLeague sur le parquet du Partizan Belgrade, Pierric Poupet est pleinement satisfait de la période actuelle. S’il reste mesuré dans ses propos (rapportés par L’Équipe), le technicien rhodanien se félicite du visage et l’état d’esprit affiché par son groupe.

« La saison sera longue, et on peut se réjouir de notre forme actuelle tout comme de nos victoires. Si l’on peut souhaiter autre chose de la part du père Noël, pour ceux qui y croient, c’est qu’il nous ramène une bonne deuxième partie de saison. C’est un groupe en qui nous avons, le coaching staff et moi-même, une grande confiance et qui continue de nous montrer des choses. Particulièrement aujourd’hui (dimanche), en allant puiser dans leurs ressources alors que les matches s’enchaînent, ils ont encore réussi à me surprendre. »