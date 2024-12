Finalement quasiment au complet, Paris tombe chez l’ASVEL; Chalon l’emporte au couteau contre le BCM

ASVEL 98-92 Paris

Après le forfait en milieu de semaine contre Fenerbahçe en EuroLeague, on pouvait avoir peur pour la disponibilité des Parisiens ce dimanche en championnat. Ce fameux virus n’a pas épargné l’équipe de Tiago Splitter, forcée de s’entraîner en trois groupes distincts cette semaine. Pierric Poupet, lui, n’était pas tombé dans le piège : « Si je devais parier aujourd’hui, je miserais sur le fait qu’ils sont au complet. » Finalement, le coach villeurbannais aura eu raison puisque les joueurs parisiens sont arrivés quasiment au complet ce week-end à la LDLC Arena, arborant des masques chirurgicaux à la sortie du bus. Seuls les joueurs de banc Sebastien Herrera et Enzo Shahrvin manquait à l’appel parmi les joueurs réguliers en championnat. Mais cela n’aura pas changé grand chose au vu de la forme olympique de leurs hôtes. Forts de cinq victoires d’affilée dont trois en EuroLeague, les joueurs de l’ASVEL ont continué sur leur lancée. Et ce malgré l’absence de plusieurs joueurs (Joffrey Lauvergne, Mbaye Ndiaye, Edwin Jackson, Charles Kahudi).

Au terme d’un premier quart-temps serré (24-26), c’est pourtant Paris qui avait pris l’avantage après une longue période de chassé-croisé. Mais le muselage de Nadir Hifi (12 points à 3/13 aux tirs) par la défense extérieure villeurbannaise et leur stratégie de pousser TJ Shorts à se séparer de la balle (13 points, 12 passes) ont fini par peser sur la longueur. Tout comme les nombreuses fautes parisiennes, qui ont forcé le staff a répartir les minutes. Une fois n’est pas coutume, ce sont d’ailleurs Collin Malcolm (19 points) et Kevarrius Hayes (18 points) qui terminent meilleurs marqueurs de leur équipe. Globalement, les joueurs du Paris Basketball ont soufflé le chaud et le froid, manquant d’énergie et de rythme. Il leur faudra enchaîner dès… demain à domicile contre Limoges. C’est là qu’il faudra capitaliser sur les jours de repos obtenus dans la semaine. Et essayer de mettre fin à cette terrible série de quatre défaites d’affilée.

Côté ASVEL, en plus de l’intensité défensive, toute la hiérarchie basée sur les hommes en forme du moment a une nouvelle fonctionné. Comme depuis son retour de blessure, Melvin Ajinça a trouvé l’adresse extérieure qui lui a tant fait défaut par le passé. L’ancien saint-quentinois drafté par Dallas en juin a tout simplement signé le meilleur match de sa carrière en Betclic Élite, avec 20 points à 8/13 aux tirs en 25 minutes. En dehors du MVP du match, les tauliers Théo Maledon (17 points) et Nando de Colo (16 points, 7 passes décisives) ont su se relayer pour régner d’une main de maître sur le match. Sûrs de leur basket, les hommes de Pierric Poupet ont maîtrisé la rencontre. Le score final est même bien vendeur pour Paris, puisque l’écart est monté jusqu’à 16 points à quelques minutes du terme. Après Monaco et Bourg, l’ASVEL ajoute un nouveau gros poisson à son tableau de chasse en championnat. Ils restent derrière le leader Cholet au classement.

Chalon 77-67 Gravelines-Dunkerque

Dans un duel de milieu de classement, Chalon a remporté sa troisième victoire consécutive face à Gravelines-Dunkerque. Cette série coïncide avec l’arrivée au coaching d’Elric Delord, qui a sur ce court échantillon transformé son équipe. L’Élan s’éloigne encore un peu plus de la zone de relégation, et se retrouve aujourd’hui en 13e position avec 5 victoires pour 8 défaites, soit deux succès d’avance sur Le Portel. La semaine dernière, ils ont pu ajouter un succès de la 5e journée contre l’ASVEL décidé par la Chambre d’Appel de la FFBB.

Ce soir au Colisée, c’est Jamel Morris (11 points) qui a délivré les siens dans un match au couteau. L’arrière américain a planté trois tirs à 3-points dans les… deux dernières minutes, dont un au buzzer, la cerise sur le gâteau. Quatre titulaires chalonnais ont aussi dépassé les 10 points. Le BCM, arrivé dans chaque période avec de bonnes intentions défensives, a craqué sur la longueur. Leur début de saison canon semble bien loin aujourd’hui. Les Nordistes sont dans une spirale négative dont ils essaieront de sortir au prochain match, le 27 décembre à domicile contre Dijon. Ils restent en attendant dans le Top 10 synonyme de play-in (9e avec 6 victoires pour 7 défaites).