[Vidéo] Alen Omic (Boulogne-Levallois), nouveau détenteur du record de la saison à l’évaluation

Le record de la saison à l’évaluation semble être la propriété des intérieurs en 2023-2024. Longtemps détenu par le pivot nancéien Shevon Thompson (36 d’évaluation face à Monaco début novembre), la meilleure évaluation de la saison change de main et tombe dans celles d’Alen Omic avec une performance évaluée à 39. L’intérieur de Boulogne-Levallois a réalisé une prestation dès plus complète pour contribuer grandement au succès de son équipe à Saint-Quentin (68-82), la 3e victoire de la saison seulement en Betclic ELITE pour les Mets 92. Auteur de 14 points à 6/7 aux tirs, 19 rebonds, 8 passes décisives pour 4 pertes de balles et 5 fautes provoquées, le Slovène a à la fois été une tour de contrôle dans la peinture et un dépositaire du jeu de l’équipe de Jean-Paul Besson pendant ses 38 minutes sur le parquet.

Retour sur la performance d’Alen Omic en vidéo ci-dessous.