[Vidéo] Auteur d’un énorme shoot, Sylvain Francisco climatise la Stark Arena !

Belgrade, a minima une centaine de décibels sous forme de huées. 13 secondes à jouer : après avoir déjà marqué les deux lancers-francs de l’espoir à 78-74, Sylvain Francisco passe le rond central de la Stark Arena. Initialement défendu par Kevin Punter, le meneur français se retrouve face à Frank Kaminsky après un écran de Serge Ibaka. Un dribble, deux dribbles, trois dribbles entre les jambes, un début de drive puis le moment décisif : un stop, deux fulgurants pas de recul, un tir primé et un swish. Climatisation de la Stark Arena. Il reste 1,1 seconde à jouer. La dernière tentative de Punter restera en suspens. Victoire du Bayern Munich (79-78).

Sylvain Francisco cool, calm, and collected in the final seconds to secure the DUB for @FCBBasketball 😮 🚨 What a SHOT!! 🚨 #MotorolaMagicMoments I #HelloMoto pic.twitter.com/JxWBJkFwbE — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 8, 2024

« Honnêtement, je voulais driver au début », raconte le héros du soir. « Mais j’ai vu que Kaminsky avait anticipé donc je me suis reculé et j’ai shooté à 3-points. Mais ce n’était pas le but initial. Après, vu le résultat, je ne regrette rien (il sourit). » Rookie convaincant en EuroLeague, Sylvain Francisco a encore prouvé qu’il était l’un des meilleurs joueurs de un-contre-un du continent. Alors qu’il marque 80% de ses paniers sans passe décisive préalable, le huitième plus haut total de la compétition, l’ancien meneur de Levallois, Paris et Roanne s’est offert son premier vrai moment décisif sur la grande scène. Et quelle meilleur théâtre que la Stark Arena pour le faire ? « J’aimerais être plus constant sur mes tirs à 3-points », nous citait-il d’ailleurs immédiatement le mois dernier, lorsqu’on l’interrogeait sur ses axes de progression. Avec 20 points à 4/7 de loin, 3 passes décisives et 9 fautes provoquées pour 25 d’évaluation en 20 minutes, cette soirée belgradoise a prouvé qu’il était sur la bonne voie…