[Vidéo] Chris Clemons (Nancy) réussit six 3-points de suite dans le dernier quart-temps !

Chris Clemons a réalisé une très belle performance pour sa première rencontre officielle en Europe, avec le SLUC Nancy. Le meneur de jeu scoreur a inscrit six paniers à 3-points de suite dans le dernier quart-temps.

L’ancien joueur des Houston Rockets (NBA) a largement contribué en la victoire du SLUC Nancy sur le parquet des Metropolitans 92 (80-89). Au final, le meneur/arrière a inscrit 24 points à 7/13 de réussite aux tirs en 26 minutes de jeu en sortie de banc. Lui et l’autre nouveau venu des Couguars, Godwin Omenaka (11 points, 13 rebonds, 3 contres, 2 interceptions et 3 ballons perdus pour 24 d’évaluation), ont réussi leur première pour permettre aux Nancéiens de stopper leur série de six défaites de suite.

Voici les six paniers à 3-points de suite de Chris Clemons (qui a manqué ses cinq autres tentatives) pour sa première avec Nancy :