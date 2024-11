[Vidéo] Evan Fournier poursuit sa montée en puissance : 20 points contre l’ASVEL

Au micro de nos confrères d’Eurohoops, Evan Fournier se reprend : « Ils sont connus dans le basket français… Enfin, nous sommes connus pour notre capacité à jouer dur, à être athlétiques, et l’ASVEL nous a posé des problèmes à cause de ça ! »

Les Villeurbannais ont même fait mieux que cela : ils ont failli repartir du Pirée avec un exploit monumental en poche (92-94). Mais les hommes de Pierric Poupet ont notamment été crucifiés par Evan Fournier (20 points à 7/15, 2 rebonds, 1 passe décisive et 3 interceptions en 29 minutes), qui a trouvé le moyen d’enchaîner après sa démonstration lors du derby au Panathinaïkos (22 points). Le symbole de sa montée en puissance en EuroLeague. « J’essaye de trouver le moyen d’aider mon équipe ! Je suis de plus en plus heureux sur le terrain avec les gars, devant nos supporters. Honnêtement, je suis persuadé de pouvoir que je peux encore faire mieux, mais je m’en approche. »