[Vidéo] La performance magistrale de Gabby Williams pour terrasser le Fenerbahçe

51, et puis c’est tout… Revenu à l’Astroballe, plus de deux mois après y avoir remporté la Supercoupe d’Europe, afin d’y décrocher son 52e succès consécutif, le Fenerbahçe Istanbul a chuté face à l’ASVEL (81-89). Une défaite que l’équipe de Valérie Garnier peut notamment imputer à la performance XXL de Gabby Williams : pour sa quatrième sortie continentale de la saison, l’ailière franco-américaine a torturé son ex-sélectionneuse avec 19 points à 8/17, 7 rebonds, 5 passes décisives et 2 interceptions pour 21 d’évaluation en 34 minutes.

