[Vidéo] Le 3+1 de Lorenzo Thirouard-Samson qui a sauvé Orléans

« Les playoffs, c’est ça : on n’abandonne jamais », exultait Nathan Kuta en conférence de presse. Auteur d’une prestation XXL mardi (19 points et 12 rebonds), le pivot néerlandais de l’OLB ne croyait pas si bien dire.

Favori de sa série contre Aix-Maurienne, Orléans a frôlé la catastrophe lorsque l’équipe savoyarde s’est retrouvée à +4 à 6,3 secondes de la fin. Mais Lorenzo Thirouard Samson a su provoquer un miracle en marquant dans le corner, malgré un contact léger de Carlos Pepin sur le bras. L’ancien lillois a ensuite converti son lancer bonus afin d’arracher la prolongation. 3+1 pour sauver son équipe dans un match décisif, de quoi convoquer à CO’Met le souvenir de Matthew Strazel !

« Beaucoup de gens nous avaient enterré à -4 à 6 secondes de la fin », clame l’entraîneur Lamine Kebé. « C’est un coup du destin mais on l’a provoqué. Notre équipe ne lâche jamais, c’est pour ça qu’on marque ce tir ! L’état d’esprit est de ne jamais renoncer. Même sur le temps-mort d’avant, on n’avait pas perdu. » Et au final, l’OLB l’a emporté, surfant sur la vague de ce shoot miraculeux en prolongation (106-97). Le tournant de la série ?