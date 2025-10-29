Recherche
ELITE 2

[Vidéo] Le contre ultra-clutch de Lionel Kouadio (Orléans) contre Poitiers

Seul leader d'ÉLITE 2, Orléans a été sauvé par une dernière action défensive de haute volée de Lionel Kouadio contre Poitiers. L'international ivoirien a contré l'ultime tir de Marcus Hammond.
00h00
Lionel Kouadio, à gauche, a préservé la victoire de l’OLB contre Poitiers

Crédit photo : Orléans Loiret Basket

« Je peux donner encore plus », promettait Lionel Kouadio le week-end dernier dans les colonnes de La République du Centre. S’il n’a peut-être pas livré son meilleur match statistique face au PB86 (7 points à 1/2 et 3 rebonds en 15 minutes), le combo-guard de l’OLB n’avait pas menti.

Alors qu’Orléans a encore été renversant contre Poitiers (85-80), remontant 16 points de retard, l’international ivoirien a scellé la victoire du club du Loiret avec une action décisive sur la dernière action pictavienne : un énorme contre sur la tentative longue distance de Marcus Hammond.

Son premier contre de la soirée. Au meilleur moment. De quoi permettre à Orléans de devenir seul leader d’ÉLITE 2.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Orléans
Orléans
ELITE 2
ELITE 2
Commentaires

popeye
Superbe action !
