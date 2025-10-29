[Vidéo] Le contre ultra-clutch de Lionel Kouadio (Orléans) contre Poitiers

« Je peux donner encore plus », promettait Lionel Kouadio le week-end dernier dans les colonnes de La République du Centre. S’il n’a peut-être pas livré son meilleur match statistique face au PB86 (7 points à 1/2 et 3 rebonds en 15 minutes), le combo-guard de l’OLB n’avait pas menti.

Alors qu’Orléans a encore été renversant contre Poitiers (85-80), remontant 16 points de retard, l’international ivoirien a scellé la victoire du club du Loiret avec une action décisive sur la dernière action pictavienne : un énorme contre sur la tentative longue distance de Marcus Hammond.

83-80, 9 secondes à jouer, balle Poitiers.

Le reste appartient à Lionel Kouadio. #TousOLB pic.twitter.com/SyvH8dcORf — OrléansLoiretBasket (@OLB45) October 29, 2025

Son premier contre de la soirée. Au meilleur moment. De quoi permettre à Orléans de devenir seul leader d’ÉLITE 2.