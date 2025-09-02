Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

[Vidéo] Le deuxième épisode de la série All-Access, qui suit les Bleus à l’EuroBasket

Equipe de France - La FFBB a mis en ligne le deuxième épisode de la série All-Access, qui révèle l'ambition et la complicité de la nouvelle génération française menée par le sélectionneur Freddy Fauthoux.
|
00h00
Résumé
Écouter
[Vidéo] Le deuxième épisode de la série All-Access, qui suit les Bleus à l’EuroBasket

Armand Lenoir et les équipes de communication de la FFBB travaillent à pied d’oeuvre pour partager l’intimité de l’équipe de France

Crédit photo : Julie Dumélié

La Fédération Française de Basketball (FFBB) continue de nous plonger dans l’intimité de l’Équipe de France avec le deuxième épisode de sa série All-Access. Après un premier volet consacré à la préparation, ce nouvel opus d’une vingtaine de minutes nous emmène au cœur des premiers matchs de EuroBasket, révélant les émotions contrastées vécues par le groupe de Freddy Fauthoux.

Des hauts et des bas pour les Bleus en début de compétition

Du media day d’avant Euro jusqu’à la déception contre Israël, en passant par les victoires convaincantes face à la Belgique et surtout la Slovénie, l’équipe de France a traversé une montagne russe émotionnelle. Ces moments intenses sont parfaitement retranscrits dans cet épisode qui offre un accès privilégié aux coulisses du groupe tricolore.

L’un des points forts de ce documentaire réside dans la mise en lumière de la complicité entre Alexandre Sarr et Zaccharie Risacher, les deux copains de la Draft NBA 2024. Leur relation privilégiée illustre parfaitement l’esprit de cette nouvelle génération française, ambitieuse et soudée.

L’ambition de Bilal Coulibaly

Bilal Coulibaly incarne également cette soif de victoire qui anime les Bleus. Le documentaire révèle son ambition personnelle et collective, témoignant de la mentalité de cette équipe qui ne veut rien lâcher. Cette détermination se retrouve également dans les propos de Sylvain Francisco, capturé avant le début de la compétition.

Le meneur français avait déclaré avec conviction : « Même si on est à +12 avec 10 secondes à jouer, on doit aller marquer ». Une phrase prémonitoire qui résume parfaitement l’état d’esprit de cette génération française, qui compte se reprendre ce mardi soir face à la Pologne. Avant cette confrontation chez le pays hôte, plongez dans l’intimité du groupe à Katowice avec l’épisode 2 :

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
France
France
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Équipe de France
00h00Alexandre Sarr serait forfait pour le reste de l’EuroBasket !
À l’étranger
00h00Après la NCAA, Elodie Lalotte débute sa carrière professionnelle en Espagne !
Armand Lenoir et les équipes de communication de la FFBB travaillent à pied d'oeuvre pour partager l'intimité de l'équipe de France
EuroBasket
00h00[Vidéo] Le deuxième épisode de la série All-Access, qui suit les Bleus à l’EuroBasket
EuroBasket
00h00Sans Giannis Antetokounmpo, la Grèce chute face à la Bosnie-Herzégovine
EuroBasket
00h00Israël accroché par la Belgique mais qualifié pour la phase finale de l’EuroBasket
3x3
00h00Sixtine Macquet veut « repartir avec la médaille d’or » pour sa première compétition internationale avec l’équipe de France 3×3
EuroBasket
00h00Giannis Antetokounmpo de nouveau forfait avec la Grèce, contre la Bosnie-Herzégovine
LF2
00h00Débouté par le CNOSF, Alençon est définitivement rétrogradé en régional
rouen logo
ELITE 2
00h00Volonté d’uniformisation à Rouen Métropole Basket avec un changement de logo
EuroBasket
00h00L’importantissime France – Pologne : le programme TV de l’EuroBasket 2025 ce mardi 2 septembre
1 / 0
Livenews NBA
champion nba fenerbahçe
NBA
00h00Un champion NBA 2020 serait en route vers Fenerbahçe
NBA
00h00Le futur de Giannis Antetokounmpo se dévoile : son frère Thanasis laisse un indice crucial sur le futur du Greek Freak
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
1 / 0