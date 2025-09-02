[Vidéo] Le deuxième épisode de la série All-Access, qui suit les Bleus à l’EuroBasket

La Fédération Française de Basketball (FFBB) continue de nous plonger dans l’intimité de l’Équipe de France avec le deuxième épisode de sa série All-Access. Après un premier volet consacré à la préparation, ce nouvel opus d’une vingtaine de minutes nous emmène au cœur des premiers matchs de EuroBasket, révélant les émotions contrastées vécues par le groupe de Freddy Fauthoux.

Des hauts et des bas pour les Bleus en début de compétition

Du media day d’avant Euro jusqu’à la déception contre Israël, en passant par les victoires convaincantes face à la Belgique et surtout la Slovénie, l’équipe de France a traversé une montagne russe émotionnelle. Ces moments intenses sont parfaitement retranscrits dans cet épisode qui offre un accès privilégié aux coulisses du groupe tricolore.

L’un des points forts de ce documentaire réside dans la mise en lumière de la complicité entre Alexandre Sarr et Zaccharie Risacher, les deux copains de la Draft NBA 2024. Leur relation privilégiée illustre parfaitement l’esprit de cette nouvelle génération française, ambitieuse et soudée.

L’ambition de Bilal Coulibaly

Bilal Coulibaly incarne également cette soif de victoire qui anime les Bleus. Le documentaire révèle son ambition personnelle et collective, témoignant de la mentalité de cette équipe qui ne veut rien lâcher. Cette détermination se retrouve également dans les propos de Sylvain Francisco, capturé avant le début de la compétition.

Le meneur français avait déclaré avec conviction : « Même si on est à +12 avec 10 secondes à jouer, on doit aller marquer ». Une phrase prémonitoire qui résume parfaitement l’état d’esprit de cette génération française, qui compte se reprendre ce mardi soir face à la Pologne. Avant cette confrontation chez le pays hôte, plongez dans l’intimité du groupe à Katowice avec l’épisode 2 :