EuroBasket masculin

[Vidéo] Le match parfait de Daniel Theis avec l’Allemagne

EuroBasket - Daniel Theis a été parfait pour l'Allemagne contre la Lituanie ce samedi. Le pivot de Monaco a marqué 23 points à 9/9 aux tirs, et fini à 32 d'évaluation en 23 minutes.
00h00
[Vidéo] Le match parfait de Daniel Theis avec l’Allemagne

Daniel Theis a fini à 9/9 aux tirs contre la Lituanie

Crédit photo : FIBA

Daniel Theis (2,03 m, 33 ans) a réalisé une performance exceptionnelle contre la Lituanie. Le pivot de l’AS Monaco termine avec 23 points à 100% de réussite au tir, permettant à l’Allemagne de se qualifier mathématiquement pour les huitièmes de finale de l’EuroBasket 2025.

L’Allemagne a dominé la Lituanie 107-88 dans un choc entre équipes invaincues du groupe B, se qualifiant ainsi mathématiquement pour les huitièmes de finale de l’EuroBasket 2025. Au cœur de cette victoire éclatante, Daniel Theis a livré une masterclass offensive qui restera dans les annales du tournoi.

Une performance statistique exceptionnelle pour le pivot monégasque

Le pivot de l’AS Monaco a été tout simplement parfait au tir, terminant la rencontre avec 23 points sans manquer un seul tir : 6/6 à 2-points, 3/3 à 3-points et 2/2 aux lancers francs. Theis a également contribué avec 6 rebonds, une passe décisive, un steal, un contre et une évaluation record de 32, la meilleure de la rencontre.

Dès l’entame, Theis a donné le ton en inscrivant 8 points dans les six premières minutes, aidant l’Allemagne à prendre une avance à deux chiffres (32-20) à la fin du premier quart-temps. À la mi-temps, il affichait déjà 14 points à 6/6 au tir en seulement six minutes de jeu, avec 4 rebonds et une évaluation de 20.

Seules ses 3 fautes personnelles ont empêché Theis de réaliser une performance statistiquement parfaite, puisqu’il n’a commis aucune perte de balle en 23 minutes de temps de jeu. Il a parfaitement dominé le pivot NBA Jonas Valanciunas (14 points à 5/8, 4 rebonds et 4 fautes en 20 minutes).

L’Allemagne confirme ses ambitions avec un collectif redoutable

Theis a bénéficié d’un soutien collectif remarquable. Dennis Schroder a mené l’attaque allemande avec 26 points, tandis que Franz Wagner a ajouté 24 points. Andreas Obst du Bayern Munich a également brillé avec 15 points grâce à un excellent 5/7 à 3-points.

L’Allemagne a dominé dans tous les secteurs, terminant avec un impressionnant 19/35 à 3-points (54,3%), bien supérieur aux 8/22 de la Lituanie (36,4%). Les Allemands ont également distribué 26 passes décisives pour seulement 7 balles perdues. En face, Rokas Jokubaitis du Bayern a mené la résistance lituanienne avec 20 points.

Cette performance s’inscrit dans une montée en puissance de Theis depuis le début du tournoi. Après 6 points et 5 rebonds contre le Monténégro (victoire 106-76), puis 11 points en 13 minutes face à la Suède (victoire 105-83), le pivot monégasque confirme son excellent niveau.

L’Allemagne, qui a franchi la barre des 100 points lors de chaque match, se positionne comme l’un des favoris pour l’or. Après une saison remarquable avec Monaco, culminant avec la première finale EuroLeague de l’histoire du club, Theis vise désormais à ajouter l’EuroBasket 2025 au titre mondial remporté par sa sélection en 2023.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
